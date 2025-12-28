Ο Φρεντ Βασέρ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ακόμα και αλλαγής αρχιμηχανικού, μετά τη δύσκολη πρώτη χρονιά του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia.

Η πρώτη σεζόν του Λούις Χάμιλτον με τη Ferrari μόνο εύκολη δεν ήταν και στο Μαρανέλο έχουν ήδη ξεκινήσει την εσωτερική αξιολόγηση για το πώς θα βελτιωθεί η εικόνα του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή το 2026. Ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο αφορά τη συνεργασία του Χάμιλτον με τον επικεφαλής μηχανικό αγώνα του, τον Ρικάρντο Αντάμι. Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, οι ραδιοεπικοινωνίες των δύο αρκετές φορές έδειξαν ένταση και ασυνεννοησία, τροφοδοτώντας συζητήσεις στο paddock για το αν η «χημεία» που απαιτείται σε αυτό το επίπεδο έχει όντως αναπτυχθεί.

Ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε την πρώτη του χρονιά στα κόκκινα στην 6η θέση του πρωταθλήματος οδηγών, χωρίς ούτε ένα βάθρο, ενώ βρέθηκε σχεδόν 100 βαθμούς πίσω από τον ομόσταβλό του, Σαρλ Λεκλέρ. Ένα αποτέλεσμα που, για τα δεδομένα και τις προσδοκίες της Ferrari, θεωρήθηκε σαφώς κατώτερο των στόχων.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, μιλώντας στην ιταλική Corriere della Sera, παραδέχθηκε ανοιχτά ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα ώστε ο Χάμιλτον να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα στη δεύτερη σεζόν του με τη Scuderia. «Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Εκείνος χρειάζεται να προσπαθήσει να πάρει περισσότερα από το αυτοκίνητο που έχει. Κάθε λεπτομέρεια μετράει», ανέφερε ο Βασέρ, τονίζοντας πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις τεχνικές ρυθμίσεις αλλά και την αμοιβαία κατανόηση. «Είναι επίσης θέμα να καταλαβαίνουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Γνωρίζουμε ήδη πολύ καλά τι χρειάζεται ο Σαρλ στην άλλη πλευρά του γκαράζ, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα τι θέλει και τι ζητά ο Λούις».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν ο Αντάμι θα παραμείνει μηχανικός αγώνα του Χάμιλτον και το 2026, ο Βασέρ ήταν ξεκάθαρος αλλά όχι δεσμευτικός: «Αξιολογούμε όλες τις επιλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ferrari μπαίνει σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο ενόψει των μεγάλων αλλαγών κανονισμών του 2026 και το πώς θα «χτιστεί» γύρω από τον Χάμιλτον το αγωνιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον του, ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για το αν η συνεργασία μπορεί να αποδώσει τα αποτελέσματα που όλοι περιμένουν.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion