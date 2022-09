Την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση θα πραγματοποιήσει ο Άλεξ Άλμπον της Williams, έπειτα από την απουσία ενός αγώνα, λόγω σκωληκοειδίτιδας.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι κατατακτήριες δοκιμές στη Μόντσα για το Grand Prix Ιταλίας, η Williams ανακοίνωσε πως ο Άλεξ Άλμπον ένιωσε αδιαθεσία και οι γιατροί τον συμβούλευσαν να μην λάβει μέρος στο αγωνιστικό τριήμερο. Αργότερα έγινε γνωστό πως υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, η οποία δεν κύλησε ομαλά και ο Άλμπον αναγκάστηκε να εισαχθεί σε ΜΕΘ.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 στην Ιταλία, ο Ταϊλανδός επέστρεψε στο σπίτι του στο Μονακό, όπου ξεκίνησε τη διαδικασία ανάρρωσης. Ο στόχος του ήταν ανέκαθεν να επιστρέψει στο τιμόνι της FW44 στο Grand Prix Σιγκαπούρης και πλέον έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της Williams. O Άλμπον θα βρίσκεται στη Μαρίνα Μπέι και ευελπιστεί να καταφέρει να ολοκληρώσει το αγωνιστικό τριήμερο.

Στην ανακοίνωσή του, ο Άλμπον θέλησε να ενημερώσει τους φίλους της Formula 1 για την κατάσταση της υγείας του: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματα και τη στήριξή τους στο Grand Prix Ιταλίας. Η προετοιμασία μου για τη Σιγκαπούρη είναι λίγο διαφορετική από το κανονικό, αλλά νιώθω καλά και έχω κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να είμαι έτοιμος για έναν από τους πιο δύσκολους σωματικά αγώνες στο καλεντάρι. Δεν υποτιμώ το πόσο μεγάλη πρόκληση θα είναι και ανυπομονώ να βρεθώ στην πίστα την Παρασκευή και να οδηγήσω και πάλι. Είναι ένα φοβερό σιρκουί πόλης και είναι κοντά στο σπίτι μου στην Ταϊλάνδη, οπότε ανυπομονώ να βρεθώ εκεί και να δω τους οπαδούς που θα έρθουν».

Τη θέση του στην Ιταλία πήρε ο Νικ Ντε Βρις, ο οποίος αποδείχθηκε “super sub” για τη Williams, μιας και κατέκτησε την 9η θέση στο Grand Prix και ισοφάρισε το καλύτερο αποτέλεσμα του Άλμπον στο 2022. Μάλιστα, έπειτα από την εμφάνιση αυτή, ο Ολλανδός είναι πλέον υποψήφιος για τρεις ομάδες της Formula 1, με μία εξ’ αυτών να είναι η Williams.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 30/9 με 2/10. Το γεγονός πως στην ανακοίνωσή της, η βρετανική ομάδα δεν είναι απόλυτα σίγουρη πως ο Άλμπον θα καταφέρει να «βγάλει» το τριήμερο, σημαίνει ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να δούμε και πάλι τον Ντε Βρις στο τιμόνι.

