Πριν από 17 χρόνια πραγματοποιήθηκε το πρώτο νυχτερινό Grand Prix στη Formula 1, το οποίο έμεινε στην ιστορία για τους λάθος λόγους.

Το 2008 η Formula 1 προχώρησε σε μία πρωτοποριακή κίνηση και πραγματοποίησε τον πρώτο νυχτερινό της αγώνα. Η χώρα που φιλοξένησε το παρθενικό Grand Prix υπό το φως των προβολέων ήταν η Σιγκαπούρη και ο οδηγός που ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Renault F1. Ωστόσο κανένας δεν πίστευε πως ο Ισπανός θα μπορούσε να κερδίσει.

Πανηγυρίστηκε δεόντως, τόσο από τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή όσο και από όλα τα μέλη της γαλλικής ομάδας. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, τον Σεπτέμβριο του 2009, αποκαλύφθηκε πως εκείνη η νίκη ήταν «στημένη» - αποτέλεσμα ενός ηθελημένου ατυχήματος που προκάλεσε την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, αλλάζοντας τις ισορροπίες υπέρ του Αλόνσο.





Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο Ισπανός είχε εκκινήσει από τη 15η θέση του grid – άλλωστε η Renault R28 δεν ήταν το πιο γρήγορο μονοθέσιο στον κόσμο. Για να κερδίσει, ακόμα και σε ένα σιρκουί πόλης όπου όλα μπορούν να συμβούν, θα έπρεπε να συμβούν πολλά. Και συνέβησαν.





Ο Αλόνσο μπήκε πρώτος στα pit για αλλαγή ελαστικών – πολύ νωρίς, μόλις στο δωδέκατο γύρο (από τους 61). Δύο περάσματα μετά, ο teammate του, Νέλσον Πικέ Τζούνιορ, έστειλε επίτηδες το μονοθέσιό του στον τοίχο, προκαλώντας καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας και αλλάζοντας τις ισορροπίες, επιτρέποντας στον ομόσταβλό του να πάρει την πρώτη του νίκη εκείνη τη σεζόν.

Η αποκάλυψη του σκανδάλου, έστω και καθυστερημένα, τάραξε συθέμελα το σπορ και έπληξε διά παντός την αξιοπιστία του. Ο επικεφαλής της Renault Φλάβιο Μπριατόρε και ο τεχνικός διευθυντής Πατ Σίμοντς, κρίθηκαν ως υπεύθυνοι του «crash-gate» κι αμφότεροι αποβλήθηκαν από το σπορ – ο Ιταλός διά βίου ενώ ο Βρετανός για πέντε χρόνια.

Αντεπιτέθηκαν πηγαίνοντας την FIA στα γαλλικά δικαστήρια και τελικά οι αποκλεισμοί τους αναιρέθηκαν. Αφού συνεργάστηκε με τις Virgin Racing και Williams ο Σίμοντς ανέλαβε το 2017 το ρόλο του επικεφαλής τεχνικού υπεύθυνου της Formula 1 ενώ κι ο Μπριατόρε επέστρεψε φέτος, βοηθώντας το σπορ στον τομέα της ψυχαγωγίας.





Τελικά αυτός που με το όλο σκάνδαλο είδε την καριέρα του να παίρνει την κατηφόρα, ήταν ο Πικέ, που δεν έτρεξε ξανά στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μεταπήδησε στο NASCAR, συνέχισε στο RallyCross και τελικά βρήκε πεδίο δράσης στη Formula E, όπου κατέκτησε τον τίτλο της σεζόν 2014-2015.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική έκδοση F1 Insider, ο πρώην ισχυρός άνδρας της F1 παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο τότε πρόεδρος της FIA, Μαξ Μόσλεϊ, γνώριζαν ήδη από το 2008 τι είχε συμβεί στη Σιγκαπούρη. Παρά τις αποκαλύψεις, όπως είπε ο ίδιος, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια, επιλέγοντας να προστατεύσουν το πρωτάθλημα από ένα «τεράστιο σκάνδαλο».

Λίγο μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο Μάσα ανακοίνωσε την έναρξη νομικών διαδικασιών. Η FIA, η FOM και ο ίδιος ο Έκλεστον αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Ο Μάσα ως εκ τούτου αναζητά διά της δικαστικής οδού αποζημίωση ύψους 82 εκατομμυρίων δολαρίων για την απώλεια του τίτλου του 2008 από την FIA. Η δίκη είναι προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου 2025.

Φωτογραφίες: Renault F1, Red Bull Content Pool