Το μεγάλο μυστήριο λύθηκε κι έπειτα από «βροχή» ποινών που είχαμε τις δύο προηγούμενες ημέρες, το grid του GP Ιταλίας έχει οριστικοποιηθεί.

Αρκετές ώρες μετά το τέλος των κατατακτηρίων δοκιμών του Grand Prix Ιταλίας, η FIA αφού ολοκλήρωσε τους πολύπλοκους υπολογισμούς της και εξέτασε ενδελεχώς το βιβλίο των αγωνιστικών κανονισμών, ανακοίνωσε το grid του αγώνα. Συνολικά 9 οδηγοί άλλαξαν μηχανικά μέρη στις μονάδες ισχύος τους, κάτι το οποίο τους επέφερε ποινές στη θέση εκκίνησης. Λόγω των πολλών διαφορετικών ποινών, υπήρχαν πολλά σενάρια σχετικά με την τελική θέση του κάθε οδηγού.

Ο Σαρλ Λεκλέρ που έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές θα εκκινήσει από την 1η θέση και είναι ο μόνος που διατηρεί τη θέση του μετά το Q3. Δίπλα του θα έχει τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ενώ πίσω τους στη δεύτερη σειρά είναι οι οδηγοί της McLaren. Oι Πιέρ Γκασλί και Φερνάντο Αλόνσο είναι στις θέσεις 5 και 6, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί εν τέλει από την 7η θέση.

Εντυπωσιακό ντεμπούτο στη Formula 1 για τον Νικ Ντε Βρις, ο οποίος είναι στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα κλείνουν οι Γκουάνγιου Ζου και Νίκολας Λατίφι. Οι δύο οδηγοί της Aston Martin «κλείδωσαν» στην έκτη σειρά της εκκίνησης και πίσω τους θα έχουν τον Σέρχιο Πέρεζ.

Στις πιο πίσω θέσεις, ο Κάρλος Σάινθ εκκινεί 18ος και ακριβώς πίσω του βρίσκεται ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον.

Who wants to see a starting grid? Anyone? 😉



How we're lining up for Sunday's race at Monza 👇#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7AZ7xDhoRS