Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος στη Μόντσα και πήρε μια pole που πανηγυρίστηκε έντονα από τους tifosi.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιταλίας στη Μόντσα ήταν υπόθεση του Σαρλ Λεκλέρ και της Ferrari. Ο Μονεγάσκος οδηγός ήταν ταχύτατος εντός έδρας και πήρε την pole που «απαιτούσαν» οι οπαδοί της Scuderia. Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον δεύτερο χρόνο αλλά λόγω ποινής θα ξεκινήσει χαμηλότερα, ενώ και ο 3ος στην κατάταξη Κάρλος Σάινθ έχει ποινή και θα ξεκινήσει από το τέλος του grid. Όπως δείχνουν τα πράγματα, από τη 2η θέση θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, που σημείωσε τον 6ο χρόνο.

Οι κατατακτήριες δοκιμές στη Μόντσα ξεκίνησαν κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες και με τους χιλιάδες Ιταλούς στις εξέδρες να έχουν δημιουργήσει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αρχικά η δράση στην πίστα ήταν κάπως υποτονική, καθώς οι οδηγοί δεν βιάστηκαν να βγουν στην πίστα, όσο περνούσε η ώρα όμως όλο και περισσότερα μονοθέσια έκαναν την εμφάνισή τους.

Οι δύο Ferrari στον εντός έδρας αγώνα τους έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους και ανέβηκαν στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης, με τον Σαρλ Λεκλέρ μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ. Ο Μαξ Φερστάπεν όμως δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη και λίγο αργότερα έκανε εκείνος τον καλύτερο χρόνο και ανέβηκε πρώτος.

