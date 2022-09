Παρά το γεγονός πως εκκινεί από την τελευταία σειρά του grid, ο Λιούις Χάμιλτον στοχεύει σε βαθμούς στο GP Ιταλίας.

Απογοητευτικός ήταν ο ρυθμός της Mercedes-AMG σε ακόμη μία περίοδο κατατακτήριων δοκιμών εντός του 2022. Οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από το χρόνο του Σαρλ Λεκλέρ που του έδωσε την pole position στο Grand Prix Ιταλίας.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε το νεαρό του teammate, όμως είναι ένας από τους 9 οδηγούς που άλλαξαν μονάδα ισχύος και θα εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid. Μετά το τέλος του Q3 o Χάμιλτον τόνισε πως θέλει να κάνει πολλά προσπεράσματα και να πάρει βαθμούς.

«Θα κάνω τη δουλειά που πρέπει μαζί με τους μηχανικούς μου. Έκανα ένα λάθος που με έφερε στη θέση αυτή να χρειάζομαι νέο κινητήρα και θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή ώστε να δουλέψω τον τρόπο οδήγησής μου. Χρειάζομαι δουλειά. Θα “καθαρίσω” τους ιστούς αράχνης που έχουν μαζευτεί και ελπίζω να κάνω κάποια πολλά προσπεράσματα. Ανεξάρτητα από την περίσταση, πάντα πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω αύριο στον αγώνα, στη χειρότερη περίπτωση θα κολλήσω πίσω από άλλο μονοθέσιο και θα ακολουθώ τους πάντες στην 18η θέση. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε κάποιους βαθμούς. Αυτός είναι ο στόχος», ανέφερε ο οδηγός της Mercedes-AMG.

Επιπλέον ο 37χρονος τόνισε πως η απότομη αλλαγή στην ανταγωνιστικότητα της W13 επηρεάζει την ψυχολογία του ίδιου και της ομάδας του: «Είναι μία απογοητευτική σεζόν, διότι στον προηγούμενο αγώνα το μονοθέσιο έμοιαζε να είναι στα μέτρα μας και ξαφνικά ήταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και πάλι. Τώρα έρχεσαι στη Μόντσα και είναι αυτό που είναι. Δεν αισθάνομαι άσχημα στο μονοθέσιο, απλά είμαστε μίλια μακριά. Ψυχολογικά, είναι δύσκολο να το δεχθούμε».

Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 αποχαιρετά τους ευρωπαϊκούς αγώνες και ακόμη τόσο ο Χάμιλτον, όσο και η Mercedes ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο 2022.

