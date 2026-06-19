Η Scuderia Ferrari εξέπληξε με το μέγεθος των αναβαθμίσεων που παρουσίασε στην Ισπανία, όπως επίσης και τις λύσεις που είχε στην SF-26.

Η πρώτη νίκη του Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari στο Grand Prix Βαρκελώνης δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της εξαιρετικής στρατηγικής και της απόδοσης του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή. Η Ferrari παρουσίασε στη Βαρκελώνη ένα μεγάλο πακέτο οκτώ αεροδυναμικών αναβαθμίσεων, το οποίο βελτίωσε σημαντικά την απόδοση του μονοθεσίου στις στροφές.

Ως αποτέλεσμα η SF-26 ήταν με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο στις στροφές, κερδίζοντας σημαντικό έδαφος από τον ανταγωνισμό. Σε μία σεζόν όπου η ισχύς των μονάδων ισχύος είναι πολύ σημαντική, η ιταλική ομάδα προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος με τις αεροδυναμικές αρετές του μονοθεσίου της.

Το μυστικό είναι στους τροχούς

Στη Βαρκελώνη η Scuderia πέρα από αναβαθμίσεις παρουσίασε και νέες ζάντες στην SF-26, προερχόμενες από την BBS Japan. Οι συγκεκριμένες ζάντες σχεδιάστηκαν ώστε να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην απομάκρυνση θερμότητας από τα ελαστικά, μειώνοντας τη θερμοκρασία λειτουργίας τους και περιορίζοντας τη φθορά κατά τη διάρκεια των stint.

Το στοιχείο αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στη Βαρκελώνη. Παρότι ο Χάμιλτον ακολούθησε επιθετική στρατηγική τριών pit stop, κατάφερε να διατηρήσει εξαιρετικό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να παρουσιάσει τα προβλήματα υποβάθμισης απόδοσης που αντιμετώπισαν οι αντίπαλοί του.

Σε ορισμένα σημεία του δεύτερου stint, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν έως και 2,5 δευτερόλεπτα ταχύτερος ανά γύρο από τον Τζορτζ Ράσελ δίχως να χάνει απόδοση ενώ πίεζε. Στο τελευταίο μέρος του αγώνα άνοιξε διαφορά σχεδόν 20 δευτερολέπτων από τη Mercedes.

Η Ferrari επενδύει στην καινοτομία

Ο επικεφαλής μηχανικός της Pirelli για τη Formula 1, Σιμόνε Μπέρα, αποκάλυψε ότι αρκετές ομάδες έχουν ακολουθήσει διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις για τη διατήρηση χαμηλότερων θερμοκρασιών στα ελαστικά μέσω των ζαντών. Σύμφωνα με τον Ιταλό, οι ομάδες που έχουν καταφέρει να ψύχουν αποτελεσματικότερα τους τροχούς απολαμβάνουν σημαντικό πλεονέκτημα τόσο σε φθορά όσο και σε σταθερότητα απόδοσης.

Η χρήση των νέων ζαντών είναι ακόμη ένα παράδειγμα της επιθετικής τεχνικής φιλοσοφίας που έχει υιοθετήσει η Ferrari το 2026. Ήδη μέσα στη σεζόν η Scuderia έχει παρουσιάσει αρκετές πρωτότυπες λύσεις, όπως η περίφημη περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή και οι αεροδυναμικές διατάξεις γύρω από την περιοχή της εξάτμισης.

Ο ίδιος ο Χάμιλτον είχε ζητήσει από την ομάδα να επενδύσει περισσότερο στην καινοτομία και μετά τη νίκη του στη Βαρκελώνη δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

«Η ομάδα άκουσε τις προτάσεις μου και δούλεψε πολύ σκληρά για να βρει επιπλέον απόδοση και καινοτόμες λύσεις. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε στη Formula 1. Ήθελα η Ferrari να γίνει πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα και έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει», δήλωσε ο Βρετανός.

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