Σαν Σήμερα: Το πιο δραματικό φινάλε αγώνα στο motorsport (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Δεν είναι όλες οι μέρες γεμάτες χαρούμενες ιστορίες για οδηγούς που έκαναν το αδύνατο δυνατό στη Formula 1 ή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Υπάρχουν και οδηγοί που έφυγαν από τη ζωή στην πίστα ενώ έκαναν αυτό που αγαπούσαν. Επιπλέον, στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, θα μάθουμε για το τραγελαφικό Grand Prix ΗΠΑ του 2005. Δύο ιστορίες περιλαμβάνονται στη σημερινή μας αναδρομή από τις 24 Ώρες Λε Μαν. Η μία απέκτησε τέτοιες διαστάσεις που έγινε κινηματογραφική ταινία, ενώ η δεύτερη είναι ίσως η πιο ανατρεπτική στην ιστορία του αγώνα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, διεξήχθη το GP Βελγίου στο Σπα, ένα από τα πιο λυπηρά αγωνιστικά τριήμερα στα χρονικά της F1 και των αγώνων ταχύτητας. Οι Στέρλινγκ Μος και Μάικ Τέιλορ τραυματίστηκαν σοβαρά στις ελεύθερες δοκιμές – ο πρώτος έσπασε τα πόδια του και απείχε για μήνες από την ενεργό δράση, ενώ ο δεύτερος έμεινε (ευτυχώς προσωρινά) παράλυτος και αποσύρθηκε από την F1. Στον αγώνα, οι Κρις Μπρίστοου και Άλαν Στέισι σκοτώθηκαν με φρικιαστικό τρόπο σε δύο ξεχωριστά συμβάντα. Το τραγικό event κέρδισε ο Τζακ Μπράμπαμ, ενώ η Cooper έκανε το 1-2-3.

Σαν σήμερα το 1966, οι Νεοζηλανδοί Κρις Έιμον και Μπρους ΜακΛάρεν οδήγησαν την Ford σε ένα ιστορικό 1-2-3 για τις 24 Ώρες Λε Μαν. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της αμερικανικής φίρμας στο θρυλικό αγώνα. Για να καταφέρει αυτό το επίτευγμα, έπρεπε να μονομαχήσει σκληρά απέναντι στην παντοδύναμη τότε Ferrari. Ο αείμνηστος, Κεν Μάιλς, ολοκλήρωσε στη δεύτερη θέση σε ένα αμφιλεγόμενο photo-finish, με την ιστορία του event να προβάλλεται πρόσφατα στα μεγάλα κινηματογραφικά σαλόνια μέσω της ταινίας «Ford vs Ferrari».

Σαν σήμερα το 1977, ο Ζακ Λαφίτ προσέφερε στην ομάδα της Ligier την πρώτη της νίκη στην F1 κερδίζοντας στο GP Σουηδίας. Ο Γάλλος τερμάτισε μπροστά από τη McLaren του Γιόχαν Μας και τη Ferrari του Κάρλος Ρότιμαν.

Σαν σήμερα το 1988, σε μία ακόμη επιβλητική εμφάνιση της McLaren με την MP4/4, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα επικράτησε άνετα του Αλέν Προστ στο σιρκουί πόλης του Ντιτρόιτ. Το βάθρο έκλεισε από τον Τιερί Μπουτσέν της Benetton. Εξαιτίας της κάκιστης κατάστασης του οδοστρώματος, το οποίο μάλιστα άρχισε να διαλύεται κατά τη διάρκεια του αγώνα, η πίστα του Ντιτρότι δεν φιλοξένησε ξανά Grand Prix.

Σαν σήμερα το 2005, το GP ΗΠΑ της F1 έμελλε να στιγματιστεί για πάντα από μια σειρά τραγελαφικών εξελίξεων. Ήδη από τις ελεύθερες δοκιμές είχε καταστεί πασιφανές πως το πίσω αριστερό ελαστικό δεχόταν υπέρμετρες πιέσεις στην κεκλιμένη τελευταία στροφή 13. Μάλιστα, ο Ραλφ Σουμάχερ υπήρξε θύμα ενός επικίνδυνου κλαταρίσματος στο σημείο αυτό και προσέκρουσε πολύ άσχημα στον τοίχο. Αδυνατώντας να καταλήξουν σε κάποια λύση με τους διοργανωτές και την FIA, όλες οι ομάδες με ελαστικά της Michelin αποφάσισαν να μποϋκοτάρουν τον αγώνα για λόγους ασφάλειας, αποσύροντας τα μονοθέσιά τους στο τέλος του γύρου σχηματισμού. Τελικά εκκίνησαν μόνο τα μονοθέσια των Ferrari, Jordan και Minardi -όσα δηλαδή έτρεχαν με ελαστικά της Bridgestone- μπροστά σε ένα «αηδιασμένο» κοινό. Οι Μίκαελ Σουμάχερ και Ρούμπενς Μπαρικέλο έκαναν το 1-2 και αποχώρισαν άμεσα μετά την απονομή. Ο Τιάγκο Μοντέιρο πήρε το τελευταίο βάθρο της παραπαίουσας Jordan στην F1.

Σαν σήμερα το 2016, ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού αντίκρισε ίσως τον πιο δραματικό τερματισμό αγώνα στην ιστορία, όταν η Toyota έχασε μία βέβαιη νίκη εγκαταλείποντας στον τελευταίο γύρο για τις 24 Ώρες Λε Μαν. Με την Porsche και την Audi να πλήττονται από μηχανικά προβλήματα και υποτονικό ρυθμό, το ιαπωνικό εργοστάσιο κατέληξε να προηγείται με το #5 TS050 Hybrid. Ωστόσο, στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα και με μια ασφαλή διαφορά από την Porsche 919 Hybrid #2, ο ιαπωνικό πρωτότυπο είχε απώλεια ισχύος στον κινητήρα και το αυτοκίνητο σταμάτησε αποκαρδιωτικά στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού στον τελευταίο γύρο. Το αυτοκίνητο δεν μπόρεσε ποτέ να τερματίσει και η νίκη κατέληξε με τον πιο δραματικό τρόπο στους Μαρκ Λιμπ, Ρομέν Ντουμάς και Νιλ Γιάνι.

Σαν σήμερα, επίσης το 2016, το σιρκουί πόλης του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα F1, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού GP. Σε αντίθεση με τον αγώνα στο Μαν την ίδια ημέρα, η δράση ήταν ελάχιστη. Νικητής ήταν ο Νίκο Ρόσμπεργκ της Mercedes, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari να τερματίζει δεύτερος, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ της Force India έκλεισε το βάθρο. Ο Λιούις Χάμιλτον είχε έναν αγώνα που αντιμετώπισε προβλήματα αξιοπιστίας και τερμάτισε μόλις πέμπτος.

Σαν σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Καναδά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. O αγώνας εξελίχθηκε σε μία εντυπωσιακή μονομαχία ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. Παρά την προσπάθεια της ιταλικής ομάδας να οδηγήσει τους «ταύρους» σε λάθος, ο Φερστάπεν ήταν είχε απάντηση σε όλες τις προκλήσεις και έφτασε δύσκολα στη νίκη για μόλις εννέα δέκατα του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG.

Φωτογραφίες: mark_whitelegge/twitter