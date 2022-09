H Mercedes-AMG όπως ανακοίνωσε θα αλλάξει τη μονάδα ισχύος στο μονοθέσιο του Χάμιλτον και αυτό θα τον ρίξει στο τέλος του grid.

Εκτός προγραμματισμού αναφορικά με τις διαθέσιμες μονάδες ισχύος έχει βγει η Mercedes-AMG στην περίπτωση του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός είχε μία δυνατή σύγκρουση με τον Φερνάντο Αλόνσο στον εναρκτήριο αγώνα του Grand Prix Βελγίου, με το μονοθέσιό του να σηκώνεται στον αέρα. Από την προσγείωσή του στο έδαφος του ασκήθηκαν δυνάμεις της τάξεως των 45G και παράλληλα δημιουργήθηκαν προβλήματα στη μονάδα ισχύος του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει.

Η γερμανική ομάδα είχε στείλει ολόκληρη τη μονάδα ισχύος στο εργοστάσιο του Μπρίξουορθ να εξετάσει την κατάστασή της. Οι μηχανικοί όμως δεν κατάφεραν να τη σώσουν και ως αποτέλεσμα η τρίτη και τελευταία μονάδα ισχύος που περιλάμβανε το αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα αχρηστεύθηκε.

Στο Grand Prix Ολλανδίας, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αγωνίστηκε με παλαιότερα κομμάτια στη μονάδα ισχύος, λόγω του ότι η πίστα του Ζάντβορτ δεν προσφέρεται για προσπεράσματα. Όμως αυτό δεν ισχύει και στη Μόντσα.

Η Mercedes όπως ανακοίνωσε στα social media αποφάσισε να βάλει την τέταρτη μονάδα ισχύος στο μονοθέσιο του Χάμιλτον για το Grand Prix Ιταλίας. Αυτό θα τον φέρει στο πίσω μέρος του grid στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής. Ο Βρετανός θα δυσκολευτεί να αναρριχηθεί στην κατάταξη, μια και η Mercedes W13 δεν είναι το πιο αποδοτικό μονοθέσιο στις ευθείες.

UPDATE: Lewis has taken a new Power Unit for this event - his fourth of the season - and will take a grid penalty for Sunday’s #ItalianGP. pic.twitter.com/RmuX7bgb1O