Η σύγκρουση Χάμιλτον – Αλόνσο λίγο μετά την εκκίνηση στο Grand Prix του Βελγίου είχε και συνέχεια.

Μπορεί ο νικητής του αγώνα στο Σπα να μην προέκυψε από την εκκίνηση, αλλά τα όσα συνέβησαν αφού έσβησαν τα κόκκινα φώτα θα τα συζητάμε για μέρες. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον πέρασαν τον Σέρχιο Πέρεζ και βρέθηκαν πίσω από τον πρωτοπόρο Κάρλος Σάινθ.

Οι δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές είχαν μία κόντρα από τα… παλιά, με τον Βρετανό να προσπαθεί να περάσει τον Ισπανό από την εξωτερική. Κανείς από τους δύο δεν έκανε πίσω, με αποτέλεσμα ο εμπρός αριστερός τροχός της Alpine να ακουμπήσει με τον πίσω δεξί της Mercedes.

Η συνέχεια είναι γνωστή, με τον Αλόνσο να αποκαλεί «ηλίθιο» τον Χάμιλτον και τον Βρετανό να παραδέχεται το λάθος του, χωρίς να απαντά στο σχόλιο του αντιπάλου του.

