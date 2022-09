Δύσκολο αναμένεται το αγωνιστικό τριήμερο του Τσουνόντα στη Μόντσα, έπειτα από ποινή που δέχθηκε μετά το GP Ολλανδίας.

Απογοητευτικό ήταν το Grand Prix Ολλανδίας για τον Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος είχε μία περιπετειώδη εγκατάλειψη που επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα. μετά τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών, ο Ιάπωνας ένιωσε την AT03 να συμπεριφέρεται παράξενα και σταμάτησε αρχικά στην πίστα πριν πάρει εντολή να επιστρέψει στα pit. Οι μηχανικοί του άλλαξαν ελαστικά στο μονοθέσιο και παρότι εντόπισαν από το pitwall πρόβλημα στην τηλεμετρία, τον έστειλαν ξανά στην πίστα, δίνοντας λίγο αργότερα οδηγία να σταματήσει σε ασφαλές σημείο.

Αυτό που προκάλεσε την προσοχή στην FIA ήταν πως κατά τη διάρκεια της αλλαγής ελαστικών, δύο μηχανικοί του έσφιγγαν τις ζώνες ασφαλείας. Παρά το γεγονός πως στην ετυμηγορία τους, οι αγωνοδίκες παραδέχθηκαν πως δεν μπορούν να αποδείξουν το πόσο ο Τσουνόντα χαλάρωσε τις ζώνες του, του έδωσαν επίπληξη για το γεγονός αυτό.

Αυτή είναι η πέμπτη επίπληξη που δέχεται ο οδηγός της Scuderia AlphaTauri στο 2022 και αυτό σημαίνει πως θα δεχθεί ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας. Οι οδηγοί δέχονται την ποινή αυτή όταν συμπληρώσουν τις πέντε επιπλήξεις, εφόσον οι τέσσερις είναι για οδηγικά παραπτώματα. Ο Τσουνόντα πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και ήδη αναμένεται να έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα για τον αγώνα στο «ναό της ταχύτητας».

