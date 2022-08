Ο Ισπανός μπορεί πλέον να εντατικοποιήσει την προπόνησή του και να αρχίσει να οδηγεί μοτοσικλέτες.

Μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία του Μαρκ Μάρκεθ προς την επιστροφή του στις πίστες αποτέλεσε η τελευταία εξέτασή του από την ομάδα των ιατρών που παρακολουθεί την αποκατάστασή του. Ο Ισπανός αναβάτης της Repsol Honda πριν από σχεδόν 3 μήνες υποβλήθηκε στην τέταρτη διαδοχική χειρουργική επέμβαση στο βραχίονα του δεξιού του χεριού, με σκοπό να διορθωθούν οριστικά τα προβλήματα από τον τραυματισμό του στον αγώνα της Χερέθ το 2020 και τις τρεις επεμβάσεις που ακολούθησαν.

Η μακρά και επίπονη διαδικασία αποκατάστασης ξεκίνησε για τον Μαρκ Μάρκεθ αμέσως μετά την επέμβαση και συνεχίστηκε ικανοποιητικά, όπως μας ενημέρωνε τακτικά η ομάδα του. Ο Μάρκεθ μάλιστα ταξίδεψε στον προηγούμενο αγώνα του MotoGP στην Αυστρία για να μιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας του και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της μοτοσικλέτας του 2023. Κάθε μήνα η κατάσταση του χεριού του Μάρκεθ αξιολογείται από την τριάδα των ιατρών που τον παρακολουθούν και που αποτελείται από τους Δρ. Σάντσεθ Σοτέλο, Δρ. Σαμουέλ Αντούνια και Δρ. Άνχελ Κοτόρο.

Luz verde para intensificar la recuperación. Gracias Joaquin, Samuel, Ignacio y Angel por mantenerme calmado durante estos 3 meses🙏🏼

Green light to intensify the recovery.

Thank you Joaquin, Samuel, Ignacio, and Angel, for keeping me calm during these three months🙏🏼#MM93 #rehab pic.twitter.com/9K1DAzuBEq