Ο Μαρκ Μάρκεθ θα υποβληθεί σε επέμβαση για τέταρτη φορά στο δεξί χέρι αμέσως μετά το Μουτζέλο.

Τα βάσανα δεν λένε να τελειώσουν για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Repsol Honda διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο στην καριέρα του, που χαρακτηρίζεται από τραυματισμούς, χειρουργικές επεμβάσεις και μακριές περιόδους ανάρρωσης, που δεν του επιτρέπουν να τρέξει με τον τρόπο που ξέρει στις πίστες.

Όλα ξεκίνησαν στην πτώση που είχε στον πρώτο αγώνα της σεζόν του 2020 στη Χερέθ. Το αποτέλεσμα εκείνης της πτώσης ήταν να σπάσει το δεξιό βραχιόνιο οστό. Αμέσως υποβλήθηκε σε επέμβαση, στην οποία τοποθετήθηκε μεταλλική πλάκα και βίδες, και μόλις λίγες ημέρες αργότερα επιχείρησε να πάρει μέρος στον αγώνα, που γινόταν στην ίδια πίστα. Εκεί ξεκίνησε ο γολγοθάς του.

Στην προσπάθειά του να ξανατρέξει, λύγισε τη μεταλλική πλάκα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε νέα επέμβαση για να την αντικαταστήσει. Μια μόλυνση όμως στο τραύμα σχεδόν σταμάτησε την ανάρρωσή του και έτσι έχασε ολόκληρη τη σεζόν του 2020. Λίγους μήνες προτού ξεκινήσει η σεζόν του 2021 μπήκε για 3η φορά στο χειρουργείο, με αποτέλεσμα να χάσει τους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν.

Το τραύμα στο χέρι δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα του Μάρκεθ όλο αυτό το διάστημα, καθώς μετά από μερικές δυνατές πτώσεις επέστρεψε και το πρόβλημα της διπλωπίας, που τον ανάγκασε να χάσει κι άλλους αγώνες, όπως έγινε φέτος μετά το GP Ινδονησίας. Το σπασμένο βραχιόνιο οστό όμως δεν έπαψε ποτέ να τον ενοχλεί. Η κινητικότητα του δεξιού χεριού του ήταν περιορισμένη και σε πολλούς αγώνες αναγκαζόταν να κάνει λιγότερους γύρους στις ελεύθερες δοκιμές για να φυλάξει ενέργεια για τον αγώνα.

