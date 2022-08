Το μέλλον του Ντάνιελ Ρικάρντο στην F1 είναι αβέβαιο, όμως ο ίδιος παραμένει συγκεντρωμένος στους στόχους του, διατηρώντας έναν αέρα αισιοδοξίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο κόσμος της Formula 1 έχει γυρίσει τούμπα, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη μετεγγραφική περίοδο. Όλα ξεκίνησαν με τη υπογραφή-βόμβα του Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin για το 2023, αφήνοντας μία κενή θέση στην Alpine. H γαλλική ομάδα έσπευσε να ανακοινώσει τον Όσκαρ Πιάστρι ως αντικαταστάτη του, όμως ο Αυστραλός με προσωπική του τοποθέτηση τόνισε πως δεν θα οδηγεί για την ομάδα του Ένστον την επόμενη χρονιά, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες φήμες σχετικά με την απομάκρυνση του Ντάνιελ Ρικάρντο από τη McLaren, ώστε ο Αυστραλός να κάνει χώρο για τον συμπατριώτη του, Πιάστρι. Παρά τις αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον του, όχι μόνο στη βρετανική ομάδα αλλά και στο ίδιο το σπορ, ο 33χρονος δηλώνει πως έχει ακόμη κίνητρα και πιστεύει πως η θέση του είναι στη Formula 1.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μου δίνουν κίνητρο. Πιστεύω πως εξακολουθώ να ευδοκιμώ γιατί πιστεύω πως ακόμη ανήκω στη Formula 1 και μπορώ να κάνω μεγάλα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που με εμπνέει. Το λατρεύω αυτό, όπως επίσης το ότι μπορεί σε οποιοδήποτε τριήμερο να έρθει η νίκη. Για παράδειγμα πέρυσι στη Μόντσα, κανείς δεν μπορούσε να το προβλέψει μία εβδομάδα πριν στο Ζάντβορτ, ούτε καν εγώ. Είναι φοβερό μόνο και μόνο να σκέφτεσαι πως η νίκη μπορεί να είναι μία εβδομάδα μακριά», ανέφερε ο Αυστραλός στο speedcafe.

Ο Ρικάρντο νιώθει ιδιαίτερα χαρούμενος με το γεγονός πως βρίσκεται ακόμα στη Formula 1, σε ένα σπορ όπου μόνο εκλεκτοί έχουν θέση και για κάθε επιτυχία χρειάζεται τρομερή προσπάθεια: «Η F1 είναι ένα από τα λίγα σπορ όπου μόνο 20 άνθρωποι αγωνίζονται. Αφορά το 0,001% των οδηγών αγώνων. Το να είσαι μέρος του γκρουπ αυτού είναι κάτι το μοναδικό. Αυτό το λατρεύω. Η αλήθεια είναι πως οι καλές στιγμές είναι τόσο απολαυστικές γιατί επενδύεις τόσα πολλά. Πάντα πρέπει να παίρνεις ρίσκα. Για παράδειγμα, για να κερδίσεις αγώνα, δεν κάνεις απλά μια Κυριακάτικη βόλτα, τα δίνεις όλα, έχεις πιέσει τον εαυτό σου πνευματικά και σωματικά. Η επιβράβευση για τις επιτυχίες είναι φανταστική».

Με τη Formula 1 να ετοιμάζεται για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, αναμένουμε εξελίξεις στη Silly Season, μιας και πολλά είναι ακόμα τα ερωτηματικά και δεν αποκλείεται να έχουμε εκπλήξεις.

