Ο πρωταθλητής της F2 επιβεβαιώνει το προηγούμενο ρεπορτάζ του Gazzetta και θέτει εαυτόν εκτός της γαλλικής ομάδας!

Σε σίριαλ εξελίσσεται η υπόθεση της προαγωγής του Όσκαρ Πιάστρι στην Alpine F1 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Μετά την αναπάντεχη απόφαση του Φερνάντο Αλόνσο να αλλάξει στρατόπεδο το 2023 και να ντυθεί στα πράσινα της Aston Martin, φαίνεται πως η γαλλική ομάδα χάνει και δεύτερο οδηγό μέσα σε ένα 24ωρο!

Λίγο νωρίτερα η Alpine ανακοίνωσε τον 21χρονο οδηγό αλλά όπως διαβάσατε στο Gazzetta, η ανακοίνωση αυτή μόνο επιβεβαίωση δεν ήταν. Ήταν μία κίνηση τακτικής, αφού οι δύο πλευρές φαίνεται πως βάζουν πλώρη για τα δικαστήρια!

Ο Πρωταθλητής της Formula 2 είχε άλλα σχέδια για το 2023, φέρεται να έχει υπογράψει προσύμφωνο με τη McLaren και η ξαφνική αλλαγή δεδομένων στην Alpine, μάλλον του είναι αδιάφορη!





Μάλιστα, απάντησε στην ανακοίνωση της άλλοτε πρωταθλήτριας (σ.σ. ως Renault F1) μέσω social media, με τα λόγια του να μην αφήνουν το παραμικρό περιθώριο παρερμηνείας.

«Κατανοώ πως δίχως τη συναίνεση μου, η Alpine F1 έχει βγάλει ανακοίνωση σήμερα το απόγευμα στην οποία αναφέρει πως θα οδηγώ για εκείνη την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι λάθος και δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο με την Alpine για το 2023. Δεν θα οδηγώ για την Alpine την επόμενη σεζόν», έγραψε ξεκάθαρα ο οδηγός από τη Μελβούρνη.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.