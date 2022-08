Formula 1: Αβέβαιο το μέλλον του Σουμάχερ

Ο ,επικεφαλής της Haas F1, Γκούντερ Στάινερ επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τον Μικ Σουμάχερ για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Μικ Σουμάχερ διανύει τη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 με την ομάδα της Haas αλλά το τρέχον συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της χρονιάς. Βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, την εποχή που συνήθως γίνονται οι διαπραγματεύσεις για τα νέα συμβόλαια και θα περίμενε κανείς ότι ο Γερμανός οδηγός και οι άνθρωποι της ομάδας θα συζητούσαν για το μέλλον τους, αλλά όπως φαίνεται δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Το όνομα του Μικ Σουμάχερ άρχισε να συζητιέται έντονα τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση-σοκ του Σεμπάστιαν Φέτελ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς. Ο Φέτελ είναι στενός φίλος και κάτι σαν μέντορας για τον νεαρό Σουμάχερ και θεωρήθηκε πολύ πιθανό ο δεύτερος να πάρει τη θέση του πρώτου στην Aston Martin. Όλα αυτά βέβαια ξεκαθάρισαν πολύ γρήγορα, όταν ανακοινώθηκε από την ομάδα ο Φερνάντο Αλόνσο, λίγες ημέρες αργότερα.

