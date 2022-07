O Σεμπάστιαν Φέτελ θα ολοκληρώσει την καριέρα του στη Formula 1 στο τέλος της φετινής σεζόν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Aston Martin.

Είναι πλέον επίσημο, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του 2022. Ο 35χρονος Γερμανός αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία του με την Aston Martin και θα βάλει τέλος σε μία πλούσια και αξιοζήλευτη καριέρα, με 4 παγκόσμιους τίτλους.

Ο Φέτελ βρέθηκε στη βρετανική ομάδα το 2021 έχοντας ολοκληρώσει έξι σεζόν στη Scuderia Ferrari. Την καριέρα του όμως την ξεκίνησε στην Toro Rosso το 2007, ενώ το 2009 μετέβη στη Red Bull Racing με την οποία κατέκτησε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών από το 2010 μέχρι και το 2013.

Ο Φέτελ είναι ο τρίτος πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία του σπορ από πλευράς νικών έχοντας 53 στο σύνολο. Βρίσκεται πίσω μόνο από τους Λιούις Χάμιλτον (103 νίκες) και το ίνδαλμά του, Μίκαελ Σουμάχερ (91 νίκες).

