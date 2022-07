Ο κάτοχος της pole position στο Grand Prix του Χανγκαρόρινγκ, απαντά σε ερώτηση του Gazzetta. Αποστολή-Ουγγαρία: Πάνος Σεϊτανίδης.

O Τζορτζ Ράσελ ήταν το πρόσωπο του Σαββάτου στην Ουγγαρία, καθώς πανηγύρισε την pole position για το δέκατο-τρίτο Grand Prix του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1. Μια pole που θα θυμάται για πάντα, αφού ήταν η πρώτη του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Παράλληλα ήταν και η πρώτη φετινή για τη Mercedes-AMG, με το γεγονός πως δεν ήρθε λόγω ιδιαίτερων συνθηκών αλλά βάσει απόδοσης στην πίστα, να την κάνει ακόμα πιο σημαντική.

Τι θα κάνει λοιπόν ο Βρετανός στον αγώνα; Σε μία πίστα όπου πολλοί οδηγοί, όπως για παράδειγμα ο Τζένσον Μπάτον το 2006 ή ο Έστεμπαν Όκον πέρυσι, πανηγύρισαν την πρώτη νίκη της καριέρας τους στο σπορ;





Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου των κατατακτήριων δοκιμών, ρωτήσαμε τον Ράσελ πόσο αισιόδοξος είναι πως μπορεί να προσθέσει το όνομά του σε αυτή τη λίστα, δεδομένου πως το Χανγκαρόρινγκ είναι μία πίστα όπου τα προσπεράσματα είναι δύσκολα και οι οδηγοί μπορούν να αμυνθούν. Η απάντησή του ήταν ενδεικτική των προθέσεών του.

«Δεν σκοπεύουμε να αμυνθούμε, ελπίζω απλά να χαθούμε στο ηλιοβασίλεμα! Όμως ξέρω πως οι οδηγοί που εκκινούν γύρω μου (σ.σ. ο δεύτερος Κάρλος Σάινθ και ο τρίτος Σαρλ Λεκλέρ), ακόμα και ο Μαξ Φερστάπεν (σ.σ. εκκινεί μόλις δέκατος) δεν θα είναι διατεθειμένοι να μου κάνουν τη ζωή εύκολη. Νιώθουμε πως εδώ έχουμε ένα ταχύτερο μονοθέσιο απ’ ότι στους προηγούμενους αγώνες. Είναι μία πίστα όπου οι καλές κατατακτήριες παίζουν ρόλο αλλά και πάλι, έχει μεγαλύτερη σημασία να έχεις ένα γρήγορο μονοθέσιο στον αγώνα. Δεν πρέπει να παρασυρθώ, πρέπει να κρατήσω την αυτοσυγκέντρωσή μου. Βήμα προς βήμα. Να έχω καλή εκκίνηση, καλό κομμάτι μέχρι τα πρώτα pit stop», μας είπε ο οδηγός της Mercedes.

Yes George 💪💪💪 reacting to his first pole in @F1 👊 pic.twitter.com/f0DGe3jgOW