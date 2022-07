Η αλάνθαστη οδήγηση του οδηγού της Mercedes-AMG Τζορτζ Ράσελ στο Q3 του χάρισε την παρθενική του pole στην F1.

Μία μεγάλη έκπληξη μας επιφύλασσαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας στην πίστα του Χανγκάρορινγκ. Για πρώτη φορά είδαμε έναν οδηγό πέραν των Scuderia Ferrari και Red Bull Racing να βρίσκεται στην pole position, με τον Τζορτζ Ράσελ να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Με το επίτευγμα αυτό, ο 24χρονος Βρετανός έγινε ο 105ος οδηγός του σπορ που έχει έστω μία pole στο όνομά του.

Αυτή ήταν η παρθενική pole position στην καριέρα του στη Formula 1 και πρώτη για τη Mercedes-AMG μετά το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας του 2021. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο για τη γερμανική ομάδα αν η δυσλειτουργία του DRS στο μονοθέσιο του Λιούις Χάμιλτον δεν του κατέστρεφε το γύρο.

Το εντυπωσιακό με τον Ράσελ είναι πως στην πρώτη του προσπάθεια είχε χρησιμοποιήσει χρησιμοποιημένο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών. Με το φρέσκο σετ της κόκκινης γόμας, ήταν σταθερός, είχε ένα εξαιρετικό δεύτερο κομμάτι και κατάφερε να αφήσει στις θέσεις δύο και τρία τους οδηγούς της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ.



Δείτε τον εξαιρετικό γύρο της pole στο μήκους 4.381 μέτρων σιρκουί του Χανγκάρορινγκ, από τη θέση του οδηγού!

George Russell becomes the 105th different driver in F1 history to take pole 👏#HungarianGP @pirellisport pic.twitter.com/ho7LOjjDLr