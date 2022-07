Όσα συνέβησαν εκτός πίστας και πέρα από τα φώτα στο σιρκουί του Χανγκαρόρινγκ. Αποστολή-Ουγγαρία: Πάνος Σεϊτανίδης.

Η δράση έχει αρχίσει για τα καλά στην Ουγγαρία, με την πίστα του Χανγκαρόρινγκ να φιλοξενεί ένα ενδεχομένως κρίσιμο Grand Prix. Με τη μεταξύ τους διαφορά να έχει ανοίξει στους 63 πόντους, ο Σαρλ Λεκλέρ θέλει όσο τίποτα να τερματίσει ψηλότερα από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Μαξ Φερστάπεν.

Η Ferrari ξεκίνησε δυναμικά, ήταν ταχύτερη στο FP1 και το FP2 αλλά τα αγωνιστικά της Παρασκευής τα αναλύσαμε. Ας δούμε και τα εξωαγωνιστικά. Ξεκινώντας από το πρόσωπο της ημέρας που δεν ήταν άλλος από τον Φερνάντο Αλόνσο!

Double world champion.



Still reacts like all of us when given a birthday cake. 😃#HungarianGP pic.twitter.com/z8YLDI44aC