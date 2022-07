O Νίκολας Λατίφι με τη Williams ήταν ο ταχύτερος στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών και η μάχη των κατατακτηρίων αναμένεται με αγωνία.

Όπως αναμενόταν, ο καιρός έπαιξε τα δικά του παιχνίδια στο Grand Prix Ουγγαρίας, με τον Νίκολας Λατίφι να κάνει την έκπληξη στο τέλος της διαδικασίας και να παίρνει την 1η θέση στο βρόχινο FP3. Ο Καναδός σε «νεκρό» χρόνο με τα ενδιάμεσα ελαστικά έγραψε το 1:42,141 και έκλεψε την παράσταση! Ο χρόνος του ήταν έξι δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από αυτόν του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ενώ ο δεύτερος οδηγός της Williams, Άλεξ Άλμπον ήταν στην 3η θέση.

Η βροχή άλλαξε τα δεδομένα και ανακάτεψε την τράπουλα στο Χανγκάρορινγκ, με αρκετές ομάδες να δυσκολεύονται ιδιαίτερα να φέρουν στην κατάλληλη θερμοκρασία τα ελαστικά τους. Αυτό μας προϊδεάζει για ανατρεπτικές κατατακτήριες δοκιμές.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP3 του Grand Prix Ουγγαρίας. Παρά την έντονη βροχόπτωση που είχε κάνει την εμφάνισή της λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, η κόκκινη σημαία δεν κυμάτιζε στο τέλος του pitlane. Δύο λεπτά έπρεπε να περάσουν ώστε οι οδηγοί της Ferrari να εμφανιστούν στην πίστα, με τον Λεκλέρ μπροστά από τον Σάινθ.

Charles Leclerc is the first driver out on track 🙌#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/33zEMNraVY — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Στην πίστα υπήρχε αρκετό νερό και ήταν πολύ εύκολο για τους οδηγούς να χάσουν τον έλεγχο. Με τη βροχή να είναι πιθανό να κάνει την εμφάνισή της και στις κατατακτήριες, είδαμε ολοένα και περισσότερους οδηγούς να βγαίνουν για να δουν την κατάσταση της διαδρομής. Ο μόνος οδηγός που είχε τα ενδιάμεσα ελαστικά ήταν ο Αλόνσο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν τα full wet ελαστικά.

Leclerc has a moment coming out of Turn 3 😮



He nails a perfect 360° and then nonchalantly goes on his way! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/wGo1MmAMAk — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Οι οδηγοί ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, μιας και δεν ήθελαν να κάνουν το οποιοδήποτε λάθος που θα τους έφερνε σε μειονεκτική θέση. Ο Λεκλέρ είχε τον ταχύτερο γύρο μετά τα πρώτα 15 λεπτά, με το 1:43,364, ενώ τον ακολουθούσε ο Σάινθ. Ο Φέτελ ήταν στην 3η θέση, ενώ ο Αλόνσο με τα ενδιάμεσα ελαστικά ήταν 5ος. Η βροχή εντάθηκε σε εκείνο το σημείο, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο των οδηγών. Για το λόγο αυτό, οι ομάδες έφεραν στα pit τα μονοθέσιά τους και περίμεναν υπομονετικά στο γκαράζ να καλυτερέψουν οι συνθήκες.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση 30 λεπτών είδαμε δειλά-δειλά κάποιους οδηγούς να κάνουν την εμφάνισή τους στην πίστα. Η βροχή είχε σχεδόν σταματήσει και αυτό «χτύπησε καμπανάκια» στις ομάδες που είδαν το ενδεχόμενο χρήσης ενδιάμεσων ελαστικών αρκετά πιθανό. Η Mercedes είχε μία τραγική περίοδο, καθώς κανένα εκ των δύο μονοθεσίων της δεν μπορούσε να φέρει τα ελαστικά σε κατάλληλες θερμοκρασίες κι αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο.

Δεν ήταν όμως η μόνη ομάδα που είχε το πρόβλημα αυτό, με τον Λεκλέρ να κάνει μία εντυπωσιακή πιρουέτα 360 μοιρών στην έξοδο της στροφής 4. Τα ενδιάμεσα ελαστικά ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν σε καλή θερμοκρασία και ως αποτέλεσμα βλέπαμε ελάχιστες αλλαγές στην κατάταξη.

Με 9 λεπτά να απομένουν, ο Φέτελ έχασε τον έλεγχο κατά την επιτάχυνση στην έξοδο της στροφής 8 και συγκρούστηκε με τα προστατευτικά ελαστικά εξωτερικά της στροφή 9. Η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της σε εκείνο το σημείο για να απομακρυνθεί η πληγωμένη AMR22.

🔴 We have a red flag 🔴



Seb has spun off into the barriers at Turn 10 - he's ok, just bruised pride#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/nxBBJs5B06 July 30, 2022

Η διαδικασία συνεχίστηκε για 4 λεπτά, με τους περισσότερους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα και πολλοί πίεσαν. Ο Φερστάπεν πήρε αρχικά την 1η θέση, όμως ο Λεκλέρ τον εκτόπισε με το 1:42,141. Όμως υπολόγιζαν δίχως τον Νίκολας Λατίφι, ο οποίος σε νεκρό χρόνο «έσπασε» τα χρονόμετρα και με το 1:41,480 πήρε την 1η θέση στη διαδικασία.

Η μάχη της pole position είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta απί τις 16:40.

Φωτογραφίες: Williams