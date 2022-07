Με λόγια αγάπης και σεβασμού, οι ομάδες της F1 και όχι μόνο αποτίουν φόρο τιμής στον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Λίγο πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Χανγκάρορινγκ, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του 2022. Η είδηση αυτή προκάλεσε αναταραχή στα paddock της Ουγγαρίας, με την Aston Martin να βλέπει τον 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να την αφήνει για νέες περιπέτειες το 2023.

Ο Φέτελ είναι ένας από τους πιο αγαπημένους οδηγούς στο grid της Formula 1 και όπως είναι λογικό η είδηση της αποχώρησής του, προκάλεσε λύπη στους φίλους του αθλήματος. Ήδη η Red Bull Racing με την οποία κατέκτησε τα πρωταθλήματά του ο Γερμανός, τον ευχαρίστησε για όλα όσα προσέφερε. Όμως δεν ήταν η μοναδική.

Η Scuderia Ferrari, η παιδική αγάπη του Φέτελ, με ανάρτησή της στα social media, ανέφερε πως ήταν τιμή της που μοιράστηκε τόσες πολλές αναμνήσεις με τον Γερμανό.

It’s been an honour to share so many memories with you in Formula 1. Looking forward to enjoying the last few races together in the paddock.



Ti vogliamo bene, #Seb5 ❤️

Best of luck for your future challenges in life 👊 #essereFerrari🔴 @f1 pic.twitter.com/JiLO6WiowX July 28, 2022

Η Williams ήταν ακόμη μία ομάδα που ευχαρίστησε τον 35χρονο για την προσφορά του στο σπορ. Μάλιστα, υπήρξε δοκιμαστής της για μία μόλις σεζόν, το 2005.

A lover of F1 history who has enjoyed a remarkable career 👏



Congratulations on all your achievements, Seb. Enjoy your retirement! 🤝#WeAreWilliams pic.twitter.com/616DYYUSWf — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 28, 2022

Η McLaren με τη σειρά της, χαρακτήρισε τον 4 φορές πρωταθλητή, «Θρύλο».

Legend status. 👑 Congratulations on a remarkable career, Sebastian Vettel.



A champion on and off the track. pic.twitter.com/KU6fZABpNA July 28, 2022

H Alpine δεν παρέλειψε να στείλει κι εκείνη με τη σειρά της συγχαρητήρια για μια άκρως επιτυχημένη καριέρα.

Congratulations on all you have achieved, and will inevitably go on to achieve, Sebastian.



A total legend of our sport. 💙 pic.twitter.com/nfr6ChkF45 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 28, 2022

Ευχαριστήριο μήνυμα μέσω του Twitter έστειλε και ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμπεντ Μπεν Σουλαγέμ προς τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

As Sebastian Vettel has just announced his retirement at the end of 2022, I would like to pay tribute to his fantastic career with 4 @FIA @F1 World Driver’s Championships & 53 wins. Thank you Sebastian for all that you brought to our sport! I wish you all the best for the future. pic.twitter.com/mQIU795ngV — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) July 28, 2022

Στην πλούσια καριέρα του, ο Γερμανός κατέκτησε 53 νίκες και τέσσερα πρωταθλήματα, όντας ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1.

Φωτογραφίες: Aston Martin