Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ανακοίνωσε αιφνιδίως ότι εγκαταλείπει σε ηλικία 35 ετών τη Formula 1, στο τέλος της φετινής σεζόν.

«Τέλος εποχής» για μία από τις πιο σημαντικές και πετυχημένες παρουσίες οδηγών στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1 σηματοδοτεί η αποχώρηση του Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο 35χρονος Γερμανός οδηγός της Aston Martin ανακοίνωσε την απόφασή του να εγκαταλείψει τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο φινάλε του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Φέτελ είναι ένας από τους πιο πετυχημένους οδηγούς στην ιστορία του σπορ, με 4 παγκόσμια πρωταθλήματα (2010-2013), όλα με την Red Bull Racing, στην εποχή της παντοκρατορίας της αυστριακής ομάδας στην F1.

Φυσιολογικά λοιπόν, το «αποχαιρετιστήριο» tweet της Red Bull Racing περιλαμβάνει μία φωτογραφία του Φέτελ μπροστά από την τροπαιοθήκη του οδηγού, με τις 53 νίκες σε Grand Prix. Η φωτογραφία συνοδεύεται από το ακόλουθο σύντομο μήνυμα: «Σε ευχαριστούμε Σεμπ. Στην υγειά όλων των σπουδαίων στιγμών και των τεσσάρων παγκοσμίων πρωταθλημάτων».



Danke, Seb 👏 Cheers for the great times and the four World Championships 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Z2D2igIJg1