Νέες βελτιώσεις στην W13 ετοιμάζει η Mercedes-AMG για το Grand Prix Γαλλίας, με στόχο να διεκδικεί και πάλι νίκες στην F1.

Μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν της Formula 1, όλα δείχνουν πως η Mercedes-AMG βρίσκεται πλέον στο δρόμο επιστροφής προς την κορυφή. Μπορεί μέχρι τώρα η γερμανική ομάδα να μετρά επτά βάθρα στη σεζόν, όμως δεν μπορούν να συγκριθούν με τις επιτυχίες του παρελθόντος.

Για πρώτη φορά στο 2022, ο Λιούις Χάμιλτον ήταν σε θέση να διεκδικήσει νίκη στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, δίνοντας μεγάλη μάχη με τους οδηγούς της Scuderia Ferrari. Οι αναβαθμίσεις και η κατανόηση των προβλημάτων έχουν βοηθήσει την ομάδα του Μπράκλεϊ να κάνει βήματα προς τα εμπρός και να πλησιάσει τις Red Bull Racing και Ferrari. Επόμενος σταθμός της Formula 1 είναι το Grand Prix Γαλλίας και ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, επιβεβαίωσε πως το γερμανικό εργοστάσιο ετοιμάζει νέα εξαρτήματα για την W13.

«Η 3η και η 4η θέση στην Αυστρία ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την ομάδα, δεδομένου το πού ήμασταν την Παρασκευή. Ήταν θαύμα να έχουμε έτοιμα δύο μονοθέσια για τον Αγώνα Sprint και το Grand Prix. Πήραμε τρία βάθρα στους πρώτους επτά αγώνες και τώρα έχουμε τέσσερα συνεχόμενα. Είμαι ευχαριστημένος με το μομέντουμ μας που αντανακλά την γιγαντιαία προσπάθεια της ομάδας. Κατανοούμε την W13 με κάθε επιπλέον γύρο που κάνουμε και είναι ενθαρρυντικό να το βλέπουμε στις αναβαθμίσεις και στα αποτελέσματα. Μπορεί να ήμασταν γρήγοροι στην Αυστρία, αλλά όχι τόσο γρήγοροι. Πρέπει να κυνηγήσουμε αυτά τα τελευταία δέκατα και να φέρουμε βελτιώσεις στα μονοθέσιά μας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του τριημέρου στη Γαλλία. Το Πολ Ρικάρ είναι μια διαφορετική πίστα και αποτελεί πρόκληση. Στοχεύουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη διαφορά και να είμαστε πιο κοντά στο βάθρο», ανέφερε ο Αυστριακός.

Στο FP1 του Grand Prix Γαλλίας, ο Νικ Ντε Βρις αναμένεται να πάρει τη θέση του Λιούις Χάμιλτον. Με τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών να είναι απαγορευτική για διεκδίκηση κάποιου τίτλου, η Mercedes στοχεύει να λύσει τα προβλήματά της και να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό από το 2023.

Ο φωτογραφικός φακός έχει ήδη απαθανατήσει τα πρώτα δείγματα αναβαθμίσεων της γερμανικής ομάδας. Όπως φαίνεται παρακάτω, η εμπρός αεροτομή έχει υποστεί αλλαγές για τον αγώνα στη Γαλλία.

#FrenchGP 🇫🇷: A new nose design for Mercedes this weekend. Featuring a different profile to the previous flatter version (below) and with much larger driver cooling holes at the front tip. pic.twitter.com/8pvO4RZMTX