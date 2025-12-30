Μίκαελ Σουμάχερ: «Είναι εδώ» δήλωσε η γυναίκα του Κορίνα

Ελάχιστα γνωρίζουμε για την πραγματική κατάσταση του Μίκαελ Σουμάχερ, 12 χρόνια μετά τον τραγικό του τραυματισμό.

Την 29η Δεκεμβρίου 2025, συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από το φρικτό ατύχημα στο σκι που σημάδεψε για πάντα τη ζωή και την οικογένεια του σπουδαιότερου οδηγού στην ιστορία της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ. Η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, έκανε μία από τις πιο ξεκάθαρες δημόσιες δηλώσεις της σχετικά με την κατάσταση της υγείας του συζύγου της, εκφράζοντας βαθιά συγκίνηση, αγάπη και αφοσίωση.

Τι δήλωσε για τον Μίκαελ Σουμάχερ η γυναίκα του

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, η Κορίνα τόνισε με τρυφερότητα ότι «λείπει ο Μίκαελ κάθε μέρα» -όχι μόνο σε εκείνη, αλλά και στα παιδιά, στην οικογένεια και στους κοντινούς φίλους τους. Παράλληλα υπογράμμισε πως, ακόμη κι αν σήμερα είναι άλλος άνθρωπος από αυτόν που γνωρίζαμε «είναι εδώ» και η παρουσία του τους δίνει δύναμη και κουράγιο.

Η ίδια σημείωσε πως η οικογένεια συνεχίζει να ζει μαζί του στο σπίτι τους, όπου του προσφέρουν φροντίδα, θεραπεία και αγάπη. Η Κορίνα τόνισε πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον κάνουμε άνετο και να του δείξουμε την οικογένειά μας, τους δεσμούς μας». Παράλληλα επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να τηρηθεί η ιδιωτικότητά του, κάτι που ήταν πάντα βασική επιθυμία του Μίκαελ και τώρα η οικογένεια τον προστατεύει με κάθε κόστος.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Σουμάχερ παραμένουν ελάχιστες και προστατευμένες από την οικογένεια, με την Κορίνα να είναι η φωνή που περιστασιακά μιλά για τον σύζυγό της -πάντα με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά του.

Την εποχή της παντοκρατορίας του με την Ferrari, με την οποία κέρδισε τα πέντε από τα επτά παγκόσμια πρωταθλήματα F1. Ένα επίτευγμα, που τον κατέστησε θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

12 χρόνια από το ατύχημα του Μίκαελ Σουμάχερ

Στις 29 Δεκεμβρίου 2013, ο Μίκαελ Σουμάχερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι ενώ έκανε σκι στην περιοχή Μεριμπέλ των γαλλικών Άλπεων, όταν έπεσε και προσέκρουσε σε έναν βράχο. Η σοβαρότητα των κρανιοεγκεφαλικών τραυματισμών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και ο Γερμανός οδηγήθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο, περνώντας μήνες σε τεχνητό κώμα και υποβάλλοντας το σώμα και τον εγκέφαλό του σε πολυάριθμες επεμβάσεις και θεραπευτικές προσπάθειες.

Από τότε, ο Σουμάχερ δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημοσίως, ούτε έχει υπάρξει καμία επίσημη, λεπτομερειακή ενημέρωση για την υγεία του από την οικογένεια ή από τους επαγγελματίες που τον φροντίζουν. Τον Σεπτέμβριο του 2014 μεταφέρθηκε στο σπίτι του στη Λίμνη της Γενεύης, όπου η φροντίδα του συνεχίζεται από μια ομάδα ιατρικού προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, υπό την καθοδήγηση της συζυγου του Κορίνας και των παιδιών του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η οικογένεια έχει επιλέξει να διατηρήσει την κατάσταση της υγείας του όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική, ελέγχοντας αυστηρά κάθε πληροφορία που βγαίνει προς τα έξω. Όπως υπογραμμίζουν οι αναφορές, μόνο εκπρόσωποι της απόλυτης εμπιστοσύνης επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στον Σουμάχερ, και κάθε δημόσια έκθεση γίνεται με σεβασμό της επιθυμίας του για ιδιωτικότητα.

Τις σπάνιες φορές που έχουν υπάρξει δηλώσεις ή σχόλια από φίλους και παλιούς συναδέλφους του, αυτές συνήθως επιβεβαιώνουν την κατάσταση αβεβαιότητας και σεβασμού που περιβάλλει τη ζωή του σήμερα, με τον ίδιο να παραμένει «εκτός προβολής» αλλά -σύμφωνα με την οικογένεια- όχι ξεκάθαρα απών από τη ζωή τους, καθώς συνεχίζει να δίνει «μάχες» με τη δύναμη που πάντα τον χαρακτήριζε.