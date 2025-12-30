Σαν Σήμερα: To ξέσπασμα του Προστ για τους σύγχρονους οδηγούς (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Συνήθως οι οδηγοί «παλαιάς κοπής» δεν δείχνουν ιδιαίτερη συμπάθεια για αυτούς του σήμερα. O Αλέν Προστ φρόντισε να το επιβεβαιώσει πριν από 23 χρόνια. Επιπλέον θα μάθουμε για μια μεγάλη τιμή που δέχθηκε ο Σερ Στέρλινγκ Μος και για τη ζωή του Μάικ Σπενς.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1936, γεννήθηκε ο Μάικ Σπενς. Ο Βρετανός είχε καταφέρει να στεφθεί νικητής στη μάχη του με την πολιομυελίτιδα όταν ήταν παιδί. Επίσης, υπήρξε άσσος στο κρίκετ και απολάμβανε το ράγκμπι, καταλήγοντας τελικά στο motorsport έπειτα από μερικές εξορμήσεις σε αγώνες ράλλυ με το αυτοκίνητο του πατέρα του. Διέπρεψε στη Formula Junior, εξασφαλίζοντας έτσι θέση στην F1 και την Team Lotus από το 1963 έως το 1965. Οδηγώντας ως teammate του τεράστιου Τζιμ Κλαρκ, βαθμολογήθηκε ελάχιστες φορές και κατέκτησε μόλις ένα βάθρο, στο GP Μεξικού του 1965. Το 1966 οδήγησε μια ιδιωτική Lotus του Ρεγκ Πάρνελ και το 1967 πήγε στη BRM. Παρέμεινε εκεί για το 1968, αλλά δυστυχώς σκοτώθηκε στα ελεύθερα δοκιμαστικά για τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Ο ικανότατος Σπενς πρόλαβε να κατακτήσει το Race of Champions του 1965, το μη-πρωταθληματικό GP Νότιας Αφρικής του 1966 καθώς και το BOAC 500 του 1967 με την Chaparral.

Σαν σήμερα το 1999, ανακοινώθηκε πως ο θρύλος των αγώνων Στέρλινγκ Μος θα τιμηθεί με τον τίτλο του Ιππότη από την Βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας, για την τεράστια συνεισφορά του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τελικά του απονεμήθηκε ο τίτλος από τον Πρίγκιπα Κάρολο τον Μάρτιο του 2000, εν απουσία της Βασίλισσας.

Σαν σήμερα το 2002, εννέα χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση και έναν χρόνο μετά τη διάλυση της ομάδας του (Prost), ο Αλέν Προστ άσκησε οξεία κριτική στη φιλοσοφία των σύγχρονων οδηγών της F1. Συγκεκριμένα, είπε: «Οι οδηγοί σήμερα είναι εκπαιδευμένες μαϊμούδες. Απλώς ακολουθούν τις οδηγίες των μηχανικών τους και αφήνουν τους υπολογιστές να κάνουν όλη τη δουλειά. Για μένα αυτό δεν είναι πλέον πραγματικό racing. Και το χειρότερο, αυτοί οι οδηγοί έχουν γίνει μέρος του συστήματος σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν μιλούν καν, ώστε να μην αλλοιώσουν την εικόνα της ομάδας τους ή των χορηγών. Δεν θέλω να ακούγομαι παλιομοδίτης, αλλά οι οδηγοί έχουν αρχίσει πλέον να φέρονται πραγματικά σαν ρομπότ – ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια».

Φωτογραφίες: korgan_durukan/X