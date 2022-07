Ο αγώνας της F1 στο Σίλβερστον μας χάρισε ορισμένες από τις καλύτερες μάχες που έχουμε δει στο 2022.

Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στο τελευταίο μέρος του Grand Prix Μ. Βρετανίας έφερε τα πάνω κάτω στον αγώνα. Η επιλογή της Scuderia Ferrari να αφήσει τον Σαρλ Λεκλέρ στην πίστα με φθαρμένη σκληρή γόμα ελαστικών, τον άφησε ευάλωτο απέναντι στους οδηγούς που ακολουθούσαν και είχαν φρέσκο σετ μαλακής γόμας.

Ο Μονεγάσκος οδηγός έχασε άμεσα την πρωτοπορία από τον Κάρλος Σάινθ αλλά στη συνέχεια έδωσε τα πάντα για να μείνει εντός βάθρου. Η μάχη ξεκίνησε στον 43ο γύρο, με τον Σέρχιο Πέρεζ να προσπερνά τον Λιούις Χάμιλτον που δυσκολευόταν να φέρει στη σωστή θερμοκρασία τα ελαστικά του στη στροφή 5.

What an incredible restart!



Sainz makes his race-winning move as Hamilton and Perez scrap for P3 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/GfqFcIkcXz — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Έπειτα οι οδηγοί των Red Bull Racing και Mercedes-AMG επιτέθηκαν σε αυτόν της Ferrari, χαρίζοντάς μας τρομερές μάχες. Η κίνηση του Χάμιλτον να εκμεταλλευτεί τη μονομαχία και να περάσει τους αντιπάλους του προκάλεσε την έκρηξη του κοινού, ενώ λίγες στροφές αργότερα ο Μεξικανός αντεπιτέθηκε και με αμφιλεγόμενο τρόπο (βγάζοντας εκτός πίστας τον Χάμιλτον), πέρασε στη 2η θέση και ο Βρετανός έπεσε 4ος.

Με τον Πέρεζ μπροστά η μάχη ανάμεσα σε Χάμιλτον και Λεκλέρ μας απέδειξε πως αν και οι δύο οδηγοί κρατούν σταθερή γραμμή στη στροφή Κοπς δεν υπάρχει επαφή, σε αντίθεση με το 2021 και την τότε μονομαχία του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με τον Μαξ Φερστάπεν, που οδήγησε στην εγκατάλειψη του Ολλανδό.

Όμως, για να κάνει ο Λεκλέρ αυτή την εντυπωσιακή προσπέραση από την εξωτερική, έπρεπε να προηγηθεί ένα εξίσου τολμηρό προσπέρασμα από τον Χάμιλτον. Βέβαια η καλύτερη κίνηση του οδηγού της Mercedes ήταν το διπλό προσπέρασμα σε Πέρεζ και Λεκλέρ.

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG