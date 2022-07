Ο Νικ Ντε Βρις θα αντικαταστήσει τον Λιούις Χάμιλτον στο τιμόνι της Mercedes W13, στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Πολ Ρικάρ.

Η Mercedes-AMG ετοιμάζεται με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως για το φετινό Grand Prix Γαλλίας. Η γερμανική ομάδα δεν θα έχει μαζί της τον Λιούις Χάμιλτον για την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε στα social media της.

Αντικαταστάτης του θα είναι ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας και νυν πρωταθλητής της Formula E, Νικ Ντε Βρις. O Ολλανδός οδηγός παίρνει τη θέση του Βρετανού ως μέρος του κανονισμού της Formula 1, που προβλέπει τη συμμετοχή ενός νέου οδηγού, δύο φορές εντός της σεζόν.

Όπως αναφέρει η Mercedes και οι δυο της οδηγοί θα παραχωρήσουν τη θέση τους από μία φορά εντός της σεζόν. Ο Χάμιλτον επέλεξε το Grand Prix Γαλλίας, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ θα επιλέξει έναν αγώνα αργότερα μέσα στη σεζόν. Αυτή δεν είναι η πρώτη εμφάνιση του Ντε Βρις σε FP1 στο 2022, καθώς είχε οδηγήσει για τη Williams στο Grand Prix Ισπανίας.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μίλησε για την εμφάνιση του Ντε Βρις στο FP1 του Grand Prix Γαλλίας: «Ο Νικ θα πάρει τη θέση του Λιούις ως μέρος των κατανεμημένων εμφανίσεων ενός νέου οδηγού στο 2022. Ανυπομονούμε να δούμε πως θα τα πάει».

Ο 27χρονος Ολλανδός έχει οδηγήσει ξανά μονοθέσιο της Mercedes-AMG στο τεστ νέων οδηγών του Άμπου Ντάμπι το 2020 και το 2021. Εκτός από τον τίτλο στη Formula E, o Ντε Βρις έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της Formula 2 το 2019, ενώ κατά το παρελθόν ήταν μέλος της ακαδημίας νέων οδηγών της McLaren.

