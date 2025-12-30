Μηνύματα από Λούις Χάμιλτον, Σεμπάστιαν Φέτελ και Κέισι Στόνερ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία του Λάντο Νόρις στη μάχη του τίτλου.

Ο Λάντο Νόρις αποκάλυψε ότι καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρώτου του παγκόσμιου τίτλου στη Formula 1 το 2025 έπαιξαν μηνύματα και προσωπικές συζητήσεις με οδηγούς που έχουν ήδη γράψει ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Βρετανός της McLaren ανέφερε συγκεκριμένα τον Λούις Χάμιλτον, τον Σεμπάστιαν Φέτελ και τον πρώην πρωταθλητή του MotoGP Κέισι Στόνερ, ως ανθρώπους που τον στήριξαν στις πιο κρίσιμες στιγμές της σεζόν.

Μιλώντας στο F1.com μετά την οριστικοποίηση του τίτλου του, ο Νόρις τόνισε ότι η βοήθεια αυτή ήρθε κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης, καθώς η μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν και τον ομόσταβλό του Όσκαρ Πιάστρι κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα. «Έχω λάβει σπουδαία λόγια και μηνύματα από απίστευτους ανθρώπους, πρωταθλητές σε διαφορετικά σπορ. Από τον Λιούις και τον Σεμπ, αλλά και από ανθρώπους που πολλοί δεν ξέρουν ότι μιλάω μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Κέισι Στόνερ, αποκαλύπτοντας ότι ένα μήνυμα τη στιγμή που το είχε περισσότερο ανάγκη λειτούργησε καταλυτικά. «Μου έστειλε ένα απλό μήνυμα και μου είπε “σκέψου αυτό, πίστεψε στον εαυτό σου, κάνε αυτό και εκείνο”. Ήταν μικρά πράγματα, αλλά με βοήθησαν να προχωρήσω», εξήγησε.

Ο Νόρις κατέκτησε τον τίτλο με διαφορά μόλις δύο βαθμών στο φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, μετά από επιτυχημένη στρατηγική της McLaren. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, αυτή η λεπτή ισορροπία ήταν και το κλειδί: «Όταν κερδίζεις ένα πρωτάθλημα για δύο βαθμούς, τότε, ναι, αυτές οι στιγμές πίστης από τους ανθρώπους γύρω σου είναι αυτές που σου δίνουν ακριβώς αυτούς τους δύο βαθμούς».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion