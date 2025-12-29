Παρά το χαμένο πρωτάθλημα, οι team principal της Formula 1 θεωρούν τον Ολλανδό τον κορυφαίο οδηγό της χρονιάς – Νόρις και Πιάστρι συμπληρώνουν το «βάθρο».

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, οι επικεφαλής των ομάδων της Formula 1 κλήθηκαν να ψηφίσουν τους κορυφαίους οδηγούς της σεζόν του 2025, δημιουργώντας μια άτυπη αλλά πάντα ενδιαφέρουσα κατάταξη, που προκύπτει «εκ των έσω».

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μαξ Φερστάπεν, παρά το γεγονός ότι έχασε τον τίτλο για μόλις δύο βαθμούς από τον Λάντο Νόρις. Οι επικεφαλής των ομάδων έκριναν ότι η συνολική εικόνα, η απόδοση υπό πίεση και το ντεμαράζ του Ολλανδού στο τέλος της χρονιάς ήταν αρκετά για να τον διατηρήσουν στην κορυφή της λίστας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο πρωταθλητής Νόρις, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Όσκαρ Πιάστρι, σε μια σεζόν όπου η McLaren κυριάρχησε όχι μόνο στους τίτλους, αλλά και στην εκτίμηση του paddock.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διαδικασία συμμετείχαν οκτώ από τις δέκα ομάδες, καθώς Red Bull και Ferrari δεν κατέθεσαν ψήφο, όπως συμβαίνει συχνά για λόγους ουδετερότητας.

Η κατάταξη των οδηγών για το 2025 όπως τους ψήφισαν οι επικεφαλής των ομάδων

1. Μαξ Φερστάπεν

2. Λάντο Νόρις

3. Όσκαρ Πιάστρι

4. Τζορτζ Ράσελ

5. Φερνάντο Αλόνσο

6. Κάρλος Σάινθ

7. Σαρλ Λεκλέρ

8. Όλιβερ Μπέρμαν (νέα είσοδος)

9. Ισάκ Χατζάρ (νέα είσοδος)

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ