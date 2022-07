Το "τρικ" της Αυστριακής και της Ιταλικής ομάδας με το πάτωμα των μονοθεσίων έχει πλέον αποκαλυφθεί και θα απαγορευτεί μέσω της τεχνικής οδηγίας της FIA.

Τους τελευταίους μήνες, πέραν των μαχών στην πίστα, ο κόσμος της Formula 1 είχε επικεντρωθεί στις αναπηδήσεις των μονοθεσίων που προκαλεί το φαινόμενο porpoising. Η FIA ξεκίνησε έρευνα θέλοντας να ξεφορτωθεί το πρόβλημα αυτό, διότι ολοένα και περισσότεροι οδηγοί έθεταν ζήτημα ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια συλλογής δεδομένων και έρευνας, η FIA ανακάλυψε πως ορισμένες ομάδες μπορούν να εκμεταλλευτούν τα δάπεδα των μονοθεσίων τους με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλες αναταραχές μεταξύ των ομάδων, με τον επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, να δηλώνει πως ορισμένες παρανομούν.

Όπως είναι λογικό τα βλέμματα έχουν στραφεί πάνω στις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari, οι οποίες έχουν βρει ένα τρόπο να παρακάμπτουν τα όρια των κανονισμών. Όπως προκύπτει από το τελευταίο τεχνικό συμβούλιο της Formula 1, ορισμένα μονοθέσια έχουν πατώματα που υποχωρούν κατά 9 χιλιοστά, ενώ οι κανονισμοί αναφέρουν πως δεν πρέπει να κάμπτονται πάνω από δύο χιλιοστά.

Σύμφωνα, με δημοσίευμα του AMuS, το μεγάλο κόλπο των ομάδων βρίσκεται στη σανίδα και στα μπλοκ ολίσθησης, τα οποία είναι σχεδιασμένα να υποχωρούν εντός του δαπέδου όταν το μονοθέσιο είναι εν κινήσει. Όμως επανέρχονται στη θέση τους όταν το μονοθέσιο είναι ακινητοποιημένο.

