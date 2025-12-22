Αυστηροποιούνται οι κανονισμοί γύρω από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, προτού καν τα μονοθέσια βγουν στην πίστα.

Η FIA προχώρησε σε ακόμη μία διευκρίνιση -ουσιαστικά αυστηροποίηση- των κανονισμών που αφορούν τους κινητήρες της Formula 1 για το 2026, κλείνοντας ένα πιθανό «παραθυράκι» γύρω από τη διαχείριση και τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι νέοι κανονισμοί βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο, με ομάδες και κατασκευαστές να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε γκρίζα ζώνη πριν από το πλήρες «πάγωμα» των τεχνικών χαρακτηριστικών. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υπάρξει αναφορές και προβληματισμοί για πιθανό πλεονέκτημα συγκεκριμένων ομάδων στο κομμάτι της μονάδας ισχύος, θέμα που μας έχει ήδη απασχολήσει.

Τι αλλάζει στους κανονισμούς

Οι κανονισμοί του 2026 προβλέπουν δραστική αύξηση της ηλεκτρικής συνεισφοράς στην απόδοση του μονοθεσίου, με την MGU-K να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και με αυστηρά όρια τόσο στην ισχύ όσο και στην ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά γύρο.

Το «παραθυράκι» που εντόπισε η FIA αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνεται η ανάκτηση, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικές φάσεις του γύρου, χωρίς να παραβιάζονται εμφανώς τα αριθμητικά όρια. Με τη νέα διευκρίνιση, η FIA ξεκαθαρίζει ότι κάθε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας που συμβάλλει στην κίνηση του μονοθεσίου υπόκειται στο ίδιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, χωρίς εξαιρέσεις ή ερμηνείες.

Η συγκεκριμένη κίνηση συνδέεται άμεσα με το γενικότερο πλαίσιο ελέγχων και επιτήρησης που έχει θέσει η FIA ενόψει του 2026, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν μεγάλες αποκλίσεις απόδοσης ήδη από την πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δύο ομάδες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων για πιθανό πλεονέκτημα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, γεγονός που καθιστά κάθε τέτοια διευκρίνιση ακόμη πιο κρίσιμη.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η F1 του 2026 αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τεχνικές τομές στην ιστορία του σπορ και η FIA δείχνει αποφασισμένη να περιορίσει τη δημιουργία «παραθύρων» που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την ισορροπία. Το μήνυμα είναι σαφές: η μάχη θα δοθεί στην καθαρή μηχανολογική απόδοση και στην αξιοπιστία, όχι στην εκμετάλλευση γκρίζων ζωνών.

Με τα πρώτα τεστ να πλησιάζουν, είναι δεδομένο ότι οι κανονισμοί θα συνεχίσουν να «κλειδώνουν» σταδιακά, όσο οι ομάδες πλησιάζουν στο τελικό τους πακέτο για τη νέα εποχή της Formula 1.