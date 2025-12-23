Ιστορικό ορόσημο για τον κινεζικό όμιλο, με επίκεντρο την τεχνολογία, την ασφάλεια και τη διεθνή ανάπτυξη

Ο όμιλος Changan Automobile Group ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε το ορόσημο των 30 εκατομμυρίων οχημάτων παραγωγής παγκοσμίως, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του ως διεθνής, τεχνολογικά προσανατολισμένος κατασκευαστής. Το επετειακό όχημα ήταν ένα AVATR 12 Quad-Laser Edition, το οποίο κύλησε από τη γραμμή παραγωγής του AVATR Digital Intelligence Factory.

Σύμφωνα με τον όμιλο, το συγκεκριμένο ορόσημο αντανακλά τη μετάβαση της Changan από έναν παραδοσιακό κατασκευαστή σε έναν οργανισμό που επενδύει συστηματικά στην «έξυπνη κινητικότητα», με έμφαση τόσο στην τεχνολογία όσο και στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου Zhu Huarong, η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει σε πιο βιώσιμες και πιο έξυπνες λύσεις μετακίνησης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου παγκόσμιου οράματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τομέα της ασφάλειας, ο οποίος αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Changan εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Από τα πρώτα crash tests το 1999 έως τα σύγχρονα ενεργά συστήματα υποβοήθησης, ο όμιλος έχει αναπτύξει το δικό του σύστημα επαλήθευσης CA-ITVS, μέσω του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές άνω των 5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, με στόχο τη διασφάλιση αντοχής έως και 10 έτη ή 260.000 χιλιόμετρα χρήσης.

Στο τεχνολογικό σκέλος, η στρατηγική της Changan βασίζεται σε δύο άξονες: το Green Plan και το Intelligent Plan. Ο πρώτος αφορά την ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια των μπαταριών και τα οικοσυστήματα νέας ενέργειας, ενώ ο δεύτερος επικεντρώνεται στην εξέλιξη της ευφυΐας των οχημάτων, της συνδεσιμότητας και των αυτόνομων συστημάτων. Ανάμεσα στις λύσεις που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται το σύστημα Golden Shield Battery και η τεχνολογία παλμικής θέρμανσης για βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και το σύστημα κίνησης BlueCore 3.0 για υβριδικά και συμβατικά σύνολα.

Τέλος, ο όμιλος παρουσίασε το στρατηγικό του πλάνο έως το 2030, με στόχο την είσοδο στο top-10 των παγκόσμιων κατασκευαστών, ετήσιες πωλήσεις 5 εκατομμυρίων οχημάτων, ποσοστό άνω του 60% από οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας και σημαντική ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας