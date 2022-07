H παγκόσμια ομοσπονδία προτείνει μία σειρά από αλλαγές στους αεροδυναμικούς κανονισμούς ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των αναπηδήσεων.

Το 2022 η Formula 1 μπήκε σε μία νέα εποχή με τους αεροδυναμικούς κανονισμούς να αλλάζουν την εμφάνιση των μονοθεσίων. Η αλλαγή αυτή έφερε το φαινόμενο porpoising, το οποίο έχει προκαλέσει έντονους πονοκεφάλους στις ομάδες. Όμως δεν επηρεάζονται όλα τα μονοθέσια από αυτό και όπως έχουμε δει και στους τελευταίους αγώνες, το porpoising έχει μειωθεί αισθητά.

Αυτό που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη, είναι πως οι ομάδες πλέον ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει porpoising (αεροδυναμικά παραγόμενες ταλαντώσεις), αλλά οι αναπηδήσεις από τις οποίες επηρεάζονται τα μονοθέσιά τους είναι μηχανικής φύσεως.

A visual representation of ‘porpoising’. Thanks @Charles_Leclerc pic.twitter.com/gQetc38BAH

Η FIA εξέδωσε τεχνική ντιρεκτίβα για την καταπολέμηση των αναπηδήσεων στο πλαίσιο του Grand Prix Καναδά κι έπειτα από έντονες αντιδράσεις των ομάδων, η εφαρμογή της μετατέθηκε αρχικά για το Grand Prix Γαλλίας. Όμως στο Σπίλμπεργκ όπου πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες το Grand Prix Αυστρίας, η συνεδρίαση της Κομισιόν της F1 μετέθεσε την εφαρμογή της τεχνικής ντιρεκτίβας στο Grand Prix Βελγίου που θα γίνει στα τέλη Αυγούστου. Αυτό θα δώσει σε ορισμένες ομάδες το χρόνο για να προσαρμόσουν τα πατώματα των μονοθεσίων τους.

Στο πρόσφατο τεχνικό συμβούλιο της Formula 1 που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, έγιναν γνωστές οι προθέσεις της FIA για τις αλλαγές στους κανονισμούς ώστε οι αναπηδήσεις να μην είναι πλέον πρόβλημα. Οι αλλαγές αυτές θα αλλάξουν τον αεροδυναμικό σχεδιασμό των μονοθεσίων την επόμενη χρονιά. Η παγκόσμια ομοσπονδία επικαλείται λόγους ασφαλείας για τις αλλαγές αυτές και αυτό δεν προϋποθέτει την πλειοψηφική στήριξη των ομάδων. Συγκεκριμένα, η FIA προτείνει:

Με τον τρόπο αυτό, το φαινόμενο porpoising θα εξαλειφθεί από τα μονοθέσια το 2023, όμως φέρνει τις ομάδες αντιμέτωπες με έναν νέο πονοκέφαλο. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να τις οδηγήσουν σε σχεδιασμό νέων πατωμάτων, από το μηδέν, πράγμα που αποτελεί πρόκληση δεδομένων των περιορισμών λόγω των ορίων στους προϋπολογισμούς.

Οι αλλαγές θα προταθούν στο επόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ) και θα περάσουν από ψηφοφορία.

Επιπλέον η FIA επισημοποίησε πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις αλλαγές που θέλει να εφαρμόσει από τη φετινή σεζόν μέσω της τεχνικής ντιρεκτίβας. Από τον αγώνα στο Σπα, οι σανίδες στο δάπεδο των μονοθεσίων θα πρέπει να γίνουν πιο «άκαμπτες» για να αποφεύγονται οι ταλαντώσεις. Λεπτομέρειες για το πώς θα καταμετρούν τη φθορά του πατώματος ώστε να μείνει εντός του ορίου νομιμότητας, θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Επιπλέον θα τεθεί σε ισχύ ένα όριο στις αναπηδήσεις των μονοθεσίων και από τον επόμενο αγώνα, οι ομάδες θα μπορούν να κάνουν ελέγχους στα μονοθέσιά τους, βάσει του ορίου αυτού.

Did not think it was so aggressive🤯#Formula1 #porpoising #BahrainTesting pic.twitter.com/Qnau5FmNXU