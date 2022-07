Την πεποίθησή της πως ορισμένες ομάδες είναι εκτός κανονισμών εξέφρασε η Mercedes-AMG, μέσω του επικεφαλής της, Τότο Βολφ.

Η συζήτηση γύρω από τις αναπηδήσεις που δημιουργούνται μέσω του φαινομένου porpoising, είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το ζήτημα των εύκαμπτων δαπέδων. Όπως προκύπτει από τα τεχνικά συμβούλια της Formula 1, η FIA γνωστοποίησε στις ομάδες πως εκτός από τις αναπηδήσεις, θέλει να αντιμετωπίσει και τα εύκαμπτα πατώματα.

Το γεγονός αυτό αποκάλυψε ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος από το ότι ορισμένες ομάδες έχουν εφαρμόσει μία τέτοια λύση. Οι τεχνικοί κανονισμοί αναφέρουν πως τα μπλοκ ολίσθησης που είναι τοποθετημένα στη σανίδα νομιμότητας που είναι τοποθετημένη κατά το μήκος του πατώματος δεν πρέπει να κάμπτονται πάνω από δύο χιλιοστά. Σύμφωνα με φήμες από τα paddock, ορισμένες ομάδες έχουν βρει "τρικ" ώστε να υποχωρούν μέχρι και κατά 9 χιλιοστά.

Αυτό δεν ευχαριστεί καθόλου την Mercedes, με τον Βολφ να δηλώνει πως κάποιες ομάδες χρησιμοποιούν παράνομα πατώματα: «Κάποιες ομάδες έχουν μπλοκ ολίσθησης τα οποία εξαφανίζονται όταν το πάτωμα ακουμπά στο έδαφος. Ο λόγος που υπάρχουν αυτά τα μπλοκ είναι η ελαχιστοποίηση για το πόσο μπορεί να φθείρει τη σανίδα του πατώματος. Εάν το μπλοκ αυτό εξαφανίζεται δια μαγείας, τότε είναι ξεκάθαρα ενάντια στους κανονισμούς. Το δεύτερο θέμα είναι πως η σανίδα μπορεί να κάμπτεται περισσότερο από το επιτρεπτό όριο».

Τα παραπάνω που αναφέρει ο Βολφ έχουν ως αποτέλεσμα ένα μονοθέσιο να κερδίζει σε απόδοση. Όμως γνωρίζει πως δεν μπορεί με την τεχνική ντιρεκτίβα που θα εφαρμοστεί στο Βέλγιο, το ζήτημα να λυθεί αμέσως.

«Η ανοχή είναι 1 χιλιοστό, εάν η σανίδα κινείται περισσότερα χιλιοστά, προφανώς και κερδίζεις σε απόδοση επίσης. Πιστεύω πως τα εύκαμπτα πατώματα θα εξαφανιστούν στο Σπα. Το δεύτερο ζήτημα πιστεύω θα λυθεί με τους κανονισμούς της επόμενης χρονιάς», ανέφερε ο Αυστριακός.

Από το 2021 τόσο η Formula 1 όσο και η FIA είχαν ξεκαθαρίσει πως όποιο τρικ έβρισκαν κάποιες ομάδες, θα άλλαζαν οι κανονισμοί ώστε να εξαλειφθεί το πλεονέκτημα αυτό. Επιπλέον η παγκόσμια ομοσπονδία μπορεί να παρακάμψει τις ομάδες, αν τίθεται ζήτημα ασφαλείας, ωστόσο οι αλλαγές πρέπει να περάσουν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

A theory circulating is that porpoising has to do more with the suspension and is triggered by deflections from bumpy surfaces and not diffuser stall. The below video shows the F1-75 on a brand new smooth track on a long straight. pic.twitter.com/ajwfpWTIRk