O Μικ Σουμάχερ έχει αρχίσει να δείχνει και στην F1 δείγματα της πραγματικής του ταχύτητας, παραμερίζοντας το βάρος που φέρει το όνομά του.

Το 2021 ο Μικ Σουμάχερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Haas, όμως έχοντας ένα κακό μονοθέσιο δεν κατάφερε να δείξει πραγματικά δείγματα των ικανοτήτων του. Αρκέστηκε στο να επικρατεί κατά κράτος του teammate του, Νικίτα Μάζεπιν.. Φέτος με την αλλαγή των κανονισμών η αμερικανική ομάδα έχει στα χέρια της ένα μονοθέσιο που μάχεται συνεχώς για βαθμούς.

Μην έχοντας συνηθίσει να μάχεται για τις πρώτες θέσεις, ο 22χρονος Γερμανός οδηγός δυσκολεύτηκε αρκετά και στους πρώτους αγώνες είχε μάλιστα δύο σφοδρές συγκρούσεις με τις μπαριέρες - σε Σαουδική Αραβία και Μονακό. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, η κριτική στο πρόσωπο του Σουμάχερ να είναι έντονη.

Πολλοί έχουν συνδέσει τον Μικ με τον πατέρα του Μίκαελ, ο οποίος έχει κερδίσει 7 πρωταθλήματα και θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία της Formula 1. Αυτό το τόσο σπουδαίο επίθετο πρόσθετε μεγάλο βάρος στους ώμους του και είναι λογικό και επακόλουθο να συνεπάγεται ψυχολογική πίεση. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Channel 4, ο Σουμάχερ αρνήθηκε πως συμβαίνει κάτι τέτοιο και εξήγησε πως το πάθος του για τους αγώνες του δίνει τη δίψα για διάκριση.

«Είμαι εδώ γιατί λατρεύω το σπορ αυτό. Αγαπάω τους αγώνες, λατρεύω την αίσθηση της νίκης. Ποτέ δεν αμφέβαλλα για το αν θα θέλω να οδηγήσω στη Formula 1, δίχως να έχει σημασία ποιος ήταν ο πατέρας μου. Βέβαια αυός σημαίνει πάρα πολλά για εμένα. Είναι ο μπαμπάς μου και με ανέθρεψε φοβερά και γνωρίζω τα σημεία που πρέπει να ασκήσω πίεση στον εαυτό μου. Πιστεύω πως δεν πρέπει να πιέζομαι λόγω της κληρονομιάς του πατέρα μου και αυτό ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Όμως θέλω να συνεχίσω και θέλω να φτιάξω το δικό μου όνομα και να αγωνίζομαι στη Formula 1», ανέφερε ο Γερμανός οδηγός της Haas.

Η απόδοση του Σουμάχερ έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τον Γερμανό να τερματίζει εντός βαθμών σε Μ. Βρετανία και Αυστρία. Στην αμερικανική ομάδα του αναγνωρίζουν το γεγονός πως ο Μικ έχει αλλάξει προς το καλύτερο και ευελπιστούν να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις.

Τα αποτελέσματά του έχουν φέρει και βαθμολογική ώθηση στη Haas, καθώς πλέον βρίσκεται μπροστά από την Scuderia AlphaTauri στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως σε αντίθεση με άλλες ομάδες, η Haas έχει επιλέξει να μην φέρει μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων μέχρι τώρα στο 2022, όμως τα αποτελέσματά της δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά.

