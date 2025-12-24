Το Ford Kuga Hybrid με νέα, χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα

Το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό SUV της Ford γίνεται πιο προσιτό, με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και χαμηλότερο ετήσιο κόστος χρήσης.

Η Ford ανακοινώνει νέα τιμή για το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό Kuga 2.5L FHEV στην ελληνική αγορά, το οποίο πλέον κοστίζει 31.494 ευρώ. Πρόκειται για μια κίνηση που τοποθετεί το υβριδικό μεσαίο SUV στα επίπεδα τιμής της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, ενισχύοντας σημαντικά τη σχέση αξίας και κόστους χρήσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το Ford Kuga 2.5L FHEV επωφελείται από το ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές CO₂. Έτσι, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά, ενώ ο ετήσιος φόρος πολυτελούς διαβίωσης περιορίζεται στα 100 ευρώ, από 655 ευρώ που ίσχυαν έως σήμερα.

Το υβριδικό σύστημα κίνησης συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων που λειτουργεί στον κύκλο Atkinson με έναν ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη και μπαταρία ιόντων λιθίου 1,1 kWh. Η φόρτιση της μπαταρίας γίνεται αποκλειστικά κατά την κίνηση, μέσω ανάκτησης ενέργειας και της λειτουργίας του κινητήρα, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου ανακοινώνεται στα 5,3 l/100 km, ενώ η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 900 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, στοιχεία που τοποθετούν το Kuga FHEV ανάμεσα στις πιο αποδοτικές προτάσεις της κατηγορίας. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται στάνταρ αυτόματο κιβώτιο CVT, καθώς και οι χώροι ενός τυπικού μεσαίου SUV.

Παράλληλα με τη νέα τιμή, η Ford προσφέρει προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω Ford Finance, με επιτόκιο από 0,9%, καθώς και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Η νέα τιμολογιακή τοποθέτηση του Ford Kuga 2.5L FHEV έρχεται σε μια περίοδο όπου η υβριδική τεχνολογία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μεταβατικό βήμα για πολλούς οδηγούς που αναζητούν χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς αλλαγή συνηθειών.