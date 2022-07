Ο γιος του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της F1 πήρε επιτέλους τους πρώτους του βαθμούς, έλαβε συγχαρητήρια από οικογένεια, συναθλητές και... θρύλους!

Για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1, o Μικ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει εντός βαθμολογούμενης δεκάδας. Ο νεαρός Γερμανός είχε φτάσει πολύ κοντά στο επίτευγμα αυτό, όμως μέχρι τώρα δεν το είχε καταφέρει.

Στο Grand Prix Μ. Βρετανίας ήταν η στιγμή που ο Σουμάχερ «έσπασε το ρόδι» και κατάφερε να κατακτήσει την 8η θέση στα τελικά αποτελέσματα. Μάλιστα ο τερματισμός αυτός ήρθε ενώ έδινε μεγάλη μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν.

Πίσω του στην πίστα ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος μετά τον αγώνα παραδέχθηκε πως ούρλιαζε στους τελευταίους γύρους μέσα στο μονοθέσιο ώστε ο οδηγός της Haas να περάσει αυτόν της Red Bull Racing και να τερματίσει στους βαθμούς.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων στον ασύρματο κατά το δρόμο της επιστροφής στα pit μετά τον τερματισμό μιλούν από μόνα τους. Μάλιστα, η αδερφή του Σουμάχερ, Τζίνα, έστειλε με τη σειρά της το δικό της μήνυμα στον Γερμανό.

Όταν πάρκαραν τα μονοθέσιά τους στο parc ferme, ο Φέτελ έσπευσε να συγχαρεί τον συμπατριώτη και καλό του φίλο.

Ο Μικ Σουμάχερ αναφέρθηκε στον αγώνα του στο Σίλβερστον, λέγοντας: «Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Επανήλθαμε από τη 19η θέση. Είπα πως είχαμε την ταχύτητα να πάμε μπροστά και το δείξαμε σίγουρα. Είναι φοβερό αποτέλεσμα για την ομάδα. Πήραμε και οι δύο οδηγοί βαθμούς».

Στα paddock όλοι έψαχναν τον Μικ Σουμάχερ να του δώσουν συγχαρητήρια με έναν μεγάλο αντίπαλο του πατέρα του, τον Μίκα Χάκινεν, να τον συγχαίρει για τον τερματισμό στην όγδοη θέση.

