Σαν Σήμερα: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Τζον Κούπερ (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Ένας άνθρωπος που έθεσε νέους ορίζοντες στη Formula 1, έφυγε από τη ζωή πριν από 24 χρόνια. Πρόκειται για τον έναν και μοναδικό, Τζον Κούπερ, ο οποίος έγραψε ιστορία με την αγωνιστική του ομάδα. Επιπλέον ένας πρώην οδηγός, ο οποίος έζησε από πρώτο χέρι την πρώτη είσοδο αυτοκινήτου ασφαλείας σε Grand Prix, έχει σήμερα γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1941, γεννήθηκε ο Χόουντεν Γκάνλι. Η καριέρα του Νεοζηλανδού στην F1 ξεκίνησε το 1971, με την BRM. Μετά από δύο σεζόν με την Βρετανική ομάδα, ο Γκάνλι οδήγησε μονοθέσια του Φρανκ Ουίλιαμς για το 1973 και παραλίγο να κερδίσει το Grand Prix Καναδά. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας στην ιστορία που έκανε την εμφάνισή του το αυτοκινήτου ασφαλείας στη Formula 1, προκαλώντας μπέρδεμα στην κατάταξη και χάος.

Η νίκη αρχικά απονεμήθηκε στον Γκάνλι, όμως ο επανέλεγχος της κατάταξης τοποθέτησε στην πρώτη θέση τον Πίτερ Ρέβσον. Στο τέλος του 1974, μετά από μόλις δύο αγώνες στην March και ένα εφιαλτικό πέρασμα από την ιαπωνική Maki, ο Νεοζηλανδός αποσύρθηκε από την F1. Λίγα χρόνια αργότερα ίδρυσε την Tiga, μια κατασκευάστρια εταιρεία μικρών σπορ αυτοκινήτων που διακρίθηκε στους αγώνες αντοχής.

Σαν σήμερα το 2000, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Τζον Κούπερ, σε ηλικία 77 ετών. Ο Βρετανός υπήρξε ιδρυτής και ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας αυτοκινήτων που έφερε το όνομά του (Cooper) και αποτέλεσε τον βασικό εμπνευστή αγωνιστικών με τον κινητήρα στο μέσον και πίσω. Αυτή η σχεδιαστική φιλοσοφία έφερε επανάσταση στον χώρο της Formula 1.

Η Cooper σημείωσε την πρώτη της νίκη στην F1 το 1958, όταν ο Σερ Στέρλινγκ Μος κέρδισε το GP Αργεντινής. Ο Τζακ Μπράμπαμ κατέκτησε με αυτή δύο πρωταθλήματα, το 1959 και 1960. Τόσο ο Αυστραλός, όσο και ο Μπρους ΜακΛάρεν που οδήγησαν για τον Κούπερ, μετέπειτα δημιούργησαν τις δικές τους αγωνιστικές ομάδες. Από το 1961 κι έπειτα, καθιερώθηκε επισήμως η καθολική χρήση μονοθεσίων με τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Βρετανού.

Φωτογραφίες: CCubicos/Twitter-X