Σαν Σήμερα: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Τζον Κούπερ (vid)
Ένας άνθρωπος που έθεσε νέους ορίζοντες στη Formula 1, έφυγε από τη ζωή πριν από 24 χρόνια. Πρόκειται για τον έναν και μοναδικό, Τζον Κούπερ, ο οποίος έγραψε ιστορία με την αγωνιστική του ομάδα. Επιπλέον ένας πρώην οδηγός, ο οποίος έζησε από πρώτο χέρι την πρώτη είσοδο αυτοκινήτου ασφαλείας σε Grand Prix, έχει σήμερα γενέθλια.
Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Σαν σήμερα το 1941, γεννήθηκε ο Χόουντεν Γκάνλι. Η καριέρα του Νεοζηλανδού στην F1 ξεκίνησε το 1971, με την BRM. Μετά από δύο σεζόν με την Βρετανική ομάδα, ο Γκάνλι οδήγησε μονοθέσια του Φρανκ Ουίλιαμς για το 1973 και παραλίγο να κερδίσει το Grand Prix Καναδά. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας στην ιστορία που έκανε την εμφάνισή του το αυτοκινήτου ασφαλείας στη Formula 1, προκαλώντας μπέρδεμα στην κατάταξη και χάος.
Η νίκη αρχικά απονεμήθηκε στον Γκάνλι, όμως ο επανέλεγχος της κατάταξης τοποθέτησε στην πρώτη θέση τον Πίτερ Ρέβσον. Στο τέλος του 1974, μετά από μόλις δύο αγώνες στην March και ένα εφιαλτικό πέρασμα από την ιαπωνική Maki, ο Νεοζηλανδός αποσύρθηκε από την F1. Λίγα χρόνια αργότερα ίδρυσε την Tiga, μια κατασκευάστρια εταιρεία μικρών σπορ αυτοκινήτων που διακρίθηκε στους αγώνες αντοχής.
Σαν σήμερα το 2000, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Τζον Κούπερ, σε ηλικία 77 ετών. Ο Βρετανός υπήρξε ιδρυτής και ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας αυτοκινήτων που έφερε το όνομά του (Cooper) και αποτέλεσε τον βασικό εμπνευστή αγωνιστικών με τον κινητήρα στο μέσον και πίσω. Αυτή η σχεδιαστική φιλοσοφία έφερε επανάσταση στον χώρο της Formula 1.
Η Cooper σημείωσε την πρώτη της νίκη στην F1 το 1958, όταν ο Σερ Στέρλινγκ Μος κέρδισε το GP Αργεντινής. Ο Τζακ Μπράμπαμ κατέκτησε με αυτή δύο πρωταθλήματα, το 1959 και 1960. Τόσο ο Αυστραλός, όσο και ο Μπρους ΜακΛάρεν που οδήγησαν για τον Κούπερ, μετέπειτα δημιούργησαν τις δικές τους αγωνιστικές ομάδες. Από το 1961 κι έπειτα, καθιερώθηκε επισήμως η καθολική χρήση μονοθεσίων με τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Βρετανού.
Φωτογραφίες: CCubicos/Twitter-X