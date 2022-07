Στη Haas πιστεύουν πως ο Γερμανός οδηγός έχει βρει τον πραγματικό του εαυτό το τελευταίο διάστημα, όπου έχει διαδοχικούς τερματισμούς εντός βαθμολογούμενης 10άδας.

Δίχως αμφιβολία το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1 δεν ήταν το ιδανικό για τον Μικ Σουμάχερ. Οι μέτριες εμφανίσεις του, σε συνδυασμό με άσχημες συγκρούσεις με τις μπαριέρες είχαν δημιουργήσει ένα σύννεφο αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον του στη Haas.

Στους τελευταίους αγώνες όμως, ο Γερμανός οδηγός δείχνει σαν άλλος άνθρωπος και κατάφερε να σκοράρει τους πρώτους του βαθμούς στη Formula 1. Μάλιστα, στο Grand Prix Αυστρίας, κέρδισε με ευκολία τον teammate του, Κέβιν Μάγκνουσεν, τερματίζοντας στην 6η θέση.

Ο επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ, μίλησε στο F1-Insider και αποκάλυψε πως την αλλαγή στην οδήγηση του Σουμάχερ την έχει παρατηρήσει εδώ και αρκετό καιρό: «Δεν γνωρίζω αν υπήρξε η στιγμή που “έσπασε το ρόδι”. Μερικές φορές απλά πρέπει να συνηθίσεις το μονοθέσιο και την πίεση. Από τον Καναδά είχα παρατηρήσει πως ο Μικ είναι πιο χαλαρός. Μάλλον πριν προσπαθούσε να εκβιάσει καταστάσεις και τώρα απλά τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους. Όπως και να’ χει, ο Μικ είναι σε πολύ καλή φόρμα αυτή τη στιγμή».

Επιπλέον ο Στάινερ δήλωσε πολύ χαρούμενος με το γεγονός πως η ομάδα του καταφέρνει να έχει και τα δύο της μονοθέσια στους βαθμούς: «Είμαι χαρούμενος με την ομάδα, πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπάθησαν να βάλουν εμπόδια ανάμεσά μας, αλλά κερδίζουμε και χάνουμε μαζί. Ο Μικ είναι μέρος της ομάδας και πρέπει να αποδίδει ως μέλος της. Μαθαίνει πολλά τώρα και αυτό θα τον βοηθήσει για το υπόλοιπο της καριέρας του. Έμαθε πολλά από τη μάχη του με τον Μαξ Φερστάπεν στο Σίλβερστον και ήδη τα μαθήματα τα έκανε πράξη. Στην Αυστρία οδήγησε φοβερά, αμύνθηκε κι επιτέθηκε δυνατά».

Ο διπλός τερματισμός στο Σίλβερστον ήταν ο πρώτος για τη Haas της μετά από σχεδόν τρία ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα, τον επανέλαβε στην Αυστρία. Πλέον η αμερικανική ομάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση στην κατάταξη των κατασκευαστών, έχει 37 βαθμούς και πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς την Alfa Romeo που έχει 51.

