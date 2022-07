Η φετινή σεζόν της Scuderia στην F1 μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτή που αντιμετώπισε η γερμανική ομάδα τo 2021.

Η νέα εποχή της Formula 1 με τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, σηματοδότησε την αγωνιστική ανάκαμψη της Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα έπειτα από τρεις δύσκολες σεζόν, επέστρεψε στις νίκες και διεκδικεί στα ίσα το πρωτάθλημα από τη Red Bull Racing. Όμως αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτό είναι η αξιοπιστία της μονάδας ισχύος της.

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ έχουν δει την αναξιοπιστία της F1-75 να τους στερεί μέχρι και νίκες στο 2022. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η εγκατάλειψη του Ισπανού οδηγού στην Αυστρία, ενώ ήταν έτοιμος να προσπεράσει τον Μαξ Φερστάπεν για να κάνει το 1-2 για την ομάδα του.

Ferrari suspect the failure which took Sainz out of Austria is a repeat of Charles' Baku failure.



Binotto said “Obviously, we need to look at what happened today. Is it the same we had already as the one in Baku with Charles? Very likely." pic.twitter.com/qHj0kYrPz3