Τη στιγμή που ήταν έτοιμος να περάσει τον Μαξ Φερστάπεν και να ανέβει στη 2η θέση, ο Ισπανός είδε τον κινητήρα του μονοθεσίου του να πιάνει φωτιά.

Η ατυχία χτύπησε και πάλι την Scuderia Ferrari, σε έναν αγώνα που έδειχνε ικανή να κάνει το 1-2. Στον 57ο από τους 71 γύρους του αγώνα ο κινητήρας στην F1-75 του Κάρλος Σάινθ έπιασε φωτιά, την ώρα που ο Ισπανός ήταν έτοιμος να περάσει τον Μαξ Φερστάπεν και να ανέβει στη 2η θέση.

Καθώς η φωτιά φούντωνε, το μονοθέσιο του Σάινθ άρχισε να κυλάει προς τα πίσω. Τελικά ο Ισπανός κατάφερε να βγει έγκαιρα, ενώ οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να βγει virtual safety car και όχι κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας.

Sainz is out of the #AustrianGP after his Ferrari engine lets go. He’s out of the car. #F1 pic.twitter.com/EfyzHl6Y4X