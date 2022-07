Η αστοχία κινητήρα στo Σπίλμπεργκ φαίνεται πως θα κοστίσει αρκετά στον Ισπανό οδηγό της Scuderia Ferrari.

Στο Grand Prix Αυστρίας η ιταλική ομάδα έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-2 και να πάρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο σπίτι της Red Bull Racing. Στον 57ο γύρο, ο Κάρλος Σάινθ ενώ προσπαθούσε να περάσει τον Μαξ Φερστάπεν, είδε τη μονάδα ισχύος του να αστοχεί. Μάλιστα, η F1-75 του άρπαξε φωτιά, καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος του αμαξώματος.

Όπως αναφέρει η Marca, o οδηγός της Scuderia Ferrari δεν πρόκειται να αποφύγει την ποινή για αλλαγή εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος του. Ήδη στην Αυστρία ο Σάινθ ήταν στο όριο και με δεδομένο πως η πίστα του Πολ Ρικάρ στη Γαλλία που θα φιλοξενήσει τον επόμενο αγώνα της Formula 1, προσφέρεται για προσπεράσματα, είναι η τέλεια ευκαιρία ώστε να βάλει νέα μονάδα ισχύος. Μάλιστα, η ιταλική ομάδα μπορεί να ακολουθήσει τη στρατηγική που είχε με τον Σαρλ Λεκλέρ και να φορέσει δεύτερο κινητήρα στον Σάινθ, ώστε να έχει απόθεμα για τη συνέχεια της σεζόν.

Το πρόβλημα για τη Ferrari είναι το γεγονός πως μετά το καλοκαίρι σκοπεύει να φέρει την ανανεωμένη έκδοση του υβριδικού της συστήματος. Αυτό σημαίνει πως τόσο ο Σάινθ, όσο και ο Λεκλέρ αναμένεται να δεχθούν ξανά ποινές στη θέση εκκίνησής τους σε αγώνα. Νέο υβριδικό σύστημα αναμένεται να φέρουν και οι υπόλοιποι κατασκευαστές.

Μπορεί από τις αρχές του 2022 να τέθηκε σε ισχύ το πάγωμα στην εξέλιξη των μονάδων ισχύος, όμως αυτό δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, καθώς η διορία για το ομολογκάρισμα του υβριδικού συστήματος είναι μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Στην Αυστρία η ομάδα του Μαρανέλο «χτυπήθηκε» για ακόμη μία φορά από την έλλειψη αξιοπιστίας. Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που είδε μονοθέσιό της να εγκαταλείπει αγώνα από μηχανικό πρόβλημα, με τον Λεκλέρ να έχει χάσει δύο νίκες σε Ισπανία και Αζερμπαϊτζάν, ενώ στον αγώνα του Μπακού ο Σάινθ τέθηκε επίσης εκτός μάχης. Στον αγώνα της Αυστρίας, ο Μονεγάσκος αντιμετώπισε ακόμη ένα μηχανικό πρόβλημα, αυτή τη φορά με το πεντάλ του γκαζιού που είχε κολλήσει μέχρι και το 30%.

🇦🇹🎥 #AustrianGP : Onboard footage showing the fire spreading in the back of Sainz’s car pic.twitter.com/aocvcSThMr