Κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε ελαστικά στο αυτοκίνητο;

Πότε ήρθε η ώρα για καινούργια λάστιχα; Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τα σημάδια φθοράς, τη σημασία του DOT και γιατί τα χιλιόμετρα δεν είναι ο μόνος δείκτης.

Η αντικατάσταση των ελαστικών είναι μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που κάνει ένας οδηγός για την ασφάλειά του. Ωστόσο, η απόφαση για το πότε πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή δεν είναι πάντα ξεκάθαρη, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο τύπος της οδήγησης, οι καιρικές συνθήκες και η ποιότητα του οδοστρώματος. Mε την εξέλιξη των υλικών κατασκευής, τα ελαστικά έχουν γίνει πιο ανθεκτικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθάνατα. Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πότε το σετ σας έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Χιλιόμετρα

Ο πρώτος κανόνας αφορά τα χιλιόμετρα. Κατά μέσο όρο, ένα καλό σετ ελαστικών έχει διάρκεια ζωής περίπου 40.000 με 45.000 χιλιόμετρα. Μετά από αυτό το όριο, οι χημικές ιδιότητες της γόμας αρχίζουν να αλλοιώνονται και η πρόσφυση μειώνεται αισθητά. Φυσικά, αν οδηγείτε επιθετικά, με απότομα φρεναρίσματα και γρήγορες στροφές, η φθορά μπορεί να έρθει πολύ νωρίτερα, ακόμα και στα 25.000 χιλιόμετρα. Ο τακτικός έλεγχος του βάθους του πέλματος με έναν μετρητή ή παρατηρώντας τους δείκτες φθοράς μέσα στις αυλακώσεις είναι η καλύτερη μέθοδος ελέγχου.

Ηλικία

Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός κανόνας είναι η ηλικία του ελαστικού. Ακόμα και αν το αυτοκίνητό σας κινείται ελάχιστα και το πέλμα φαίνεται «του κουτιού», το καουτσούκ είναι ένα οργανικό υλικό που οξειδώνεται και γερνάει με τον χρόνο. Η γενική σύσταση είναι η αντικατάσταση των ελαστικών το αργότερο κάθε 4 με 5 χρόνια από την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία παραγωγής στο πλάι του ελαστικού (κωδικός DOT), όπου οι τέσσερις τελευταίοι αριθμοί δηλώνουν την εβδομάδα και το έτος κατασκευής (π.χ. 1224 σημαίνει 12η εβδομάδα του 2024).

Κατάσταση

Ο τρίτος παράγοντας είναι η οπτική κατάσταση και η συμπεριφορά στον δρόμο. Αν παρατηρήσετε εξογκώματα στα πλαϊνά (τα λεγόμενα «βυζιά» από χτύπημα σε λακκούβα), βαθιές τομές ή αν το τιμόνι τρέμει παρά την πρόσφατη ζυγοστάθμιση, τότε η αλλαγή είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας.

Επίσης, η ανομοιόμορφη φθορά (π.χ. αν το λάστιχο είναι φαγωμένο μόνο από τη μία πλευρά) υποδηλώνει πρόβλημα στην ευθυγράμμιση, το οποίο πρέπει να διορθωθεί πριν τοποθετηθούν τα νέα ελαστικά. Θυμηθείτε ότι η καθυστέρηση στην αλλαγή των ελαστικών δεν είναι οικονομία, αλλά ένα επικίνδυνο ρίσκο που μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο σε περίπτωση ατυχήματος.