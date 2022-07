Η Mercedes-AMG F1 αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή σασί για τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή.

Μπορεί η προσοχή να στρέφεται πάνω στους οδηγούς της Formula 1 που είναι οι προφανείς ήρωες αυτού του σπορ, υπάρχουν όμως και οι αφανείς ήρωες – οι μηχανικοί που συχνά καλούνται να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες.

Όπως για παράδειγμα οι μηχανικοί της Mercedes-AMG F1 που μετά το διπλό ατύχημα των Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ κατά τη διάρκεια του Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Αυστρίας.

Όπως τόνισε η Γερμανική ομάδα, αμέσως μετά το πέρας της μάχης της pole position ξεκίνησε ένα εξάωρο πλάνο εργασιών. Οι τρεις ώρες το απόγευμα της Παρασκευής και οι άλλες τρεις το πρωί του Σαββάτου.

