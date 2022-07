Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 ανέλαβε την ευθύνη για το ατύχημα στις κατατακτήριες του GP Αυστρίας.

Μετά την ενθαρρυντική εμφάνιση και την παρουσία στο βάθρο του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας, ο Λούις Χάμιλτον πήγε στην Αυστρία ελπίζοντας σε ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, αλλά το ξεκίνημα στις επίσημες διαδικασίες ήταν οδυνηρό.

Παρότι ήταν ανταγωνιστικός και σύμφωνα με τη Mercedes στόχευε ακόμα και στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, έχασε τον έλεγχο της W13 E Performance στο Q3 και κατέληξε στον προστατευτικό τοίχο από ελαστικά στη στροφή 7 του Red Bull Ring.

Not the way we wanted to end Quali. Lots of work to do tonight, but there’s also a lot of racing to be done this weekend 💪 let’s keep pushing! pic.twitter.com/DYTlQkr7IF