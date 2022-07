O Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών, πριν από τον Αγώνα Sprint.

Οι ελεύθερες δοκιμές για το Grand Prix Αυστρίας ολοκληρώθηκαν, με τη Ferrari διά χειρός Κάρλος Σάινθ να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Ο Ισπανός με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1:08,610 και ήταν μισό δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Από κοντά ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, που αργότερα στον Αγώνα Sprint θα εκκινήσει από την πρώτη θέση. Θετικά τα νέα για τους φίλους της Mercedes-AMG, με τον Λιούις Χάμιλτον να πραγματοποιεί μερικούς γύρους στη δεύτερη περίοδο δοκιμών.

Ας δούμε τι έγινε αναλυτικά στο FP2 του GP Αυστρίας. Με το που ξεκίνησε η διαδικασία, τα πρώτα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους περάσματα. Στη διαδικασία αυτή οι ομάδες δεν κυνήγησαν χρόνους, αλλά ρυθμό αγώνα.

🚥 FP2 IS GO 🚥 Cars on track, 60 minutes of practice before #F1Sprint later today! 🙌 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/I99SH1hu5J



Ενώ αρκετά μονοθέσια ήταν στην πίστα, στη Mercedes έκαναν αγώνα δρόμου ώστε να επισκευάσουν τα μονοθέσια των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ και να βγουν να γράψουν μερικούς γύρους.

Ο Φερστάπεν είχε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, όντας ταχύτερος των δύο οδηγών της Ferrari. Ο Ολλανδός φορούσε τη μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ τα κόκκινα μονοθέσια είχαν τη μέση γόμα. Με τη συμπλήρωση 15 λεπτών, ο οδηγός της Red Bull Racing είχε ως ταχύτερη επίδοση το 1:08,966 και ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Λεκλέρ.

After his crash yesterday, Lewis has been given the spare chassis



Still no sign of him out on track with work going on in the garage#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/GszftjSg9C