Δείτε στροφή προς στροφή το πως ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε στην κατάκτηση της pole position στο Red Bull Ring.

Ο «Πορτοκαλί Στρατός» των οπαδών του Μαξ Φερστάπεν έφυγε ικανοποιημένος από το Red Bull Ring το βράδυ της Παρασκευής, αφού ο ήρωάς τους κατέκτησε την pole position για τον Αγώνα Sprint του Σαββάτου. Ο Ολλανδός επικράτησε στο νήμα των Ferrari και πήρε μία πολύ σημαντική πρωτιά, σε ένα κομβικό σημείο του πρωταθλήματος.

Η τελική προσπάθεια του 24χρονου, που του χάρισε και τη 16η pole position της καριέρας του η οποία ήταν και η τρίτη φετινή σε έντεκα προσπάθειες, σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.04.984. Χρόνος αρκετός για να ανάψουν... καπνογόνα στις κερκίδες!

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι περυσινές δύο pole positions του Φερστάπεν στο Σπίλμπεργκ, στο πλαίσιο των Grand Prix Στυρίας και Αυστρίας αντίστοιχα, ήταν στο 1.04.489 και στο 1.04.249. Φυσικά, με τα προηγούμενης γενιάς μονοθέσια και ελαστικά και με την Pirelli να φέρνει στη δεύτερη μάχη τις πιο μαλακές της γόμες – όπως έκανε και φέτος.

Δείτε τον γύρο του οδηγού της Red Bull Racing στο μήκους 4.361 μέτρων σιρκουί, που παρότι έχει μόνο 10 στροφές, η χάραξή του και οι συνεχείς υψομετρικές διαφορές, το καθιστούν μεγάλη πρόκληση.



