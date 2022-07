Ο οδηγός της Red Bull Racing πανηγύρισε τη 16η pole position της καριέρας του αλλά κρατάει μικρό καλάθι.

Το Red Bull Ring μας επιφύλασσε συναρπαστικές κατατακτήριες δοκιμές, με μόλις 82 χιλιοστά του δευτερολέπτου να χωρίζουν τους τρεις πρώτους. Διαφορές ελάχιστες, πράγμα που τόνισε και ο pole man για τον Αγώνα Sprint του Grand Prix Αυστρίας, Μαξ Φερστάπεν.

Λίγο μετά την κατάκτηση της τρίτης φετινής του pole position, ο οδηγός της Red Bull Racing ανέλυσε στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις τις προκλήσεις της πίστας στην καρδιά της Στυρίας, τονίζοντας το πόσο επηρέασε την προσέγγιση των οδηγών η διπλή διακοπή από τις κόκκινες σημαίες για τα ατυχήματα αρχικά του Λούις Χάμιλτον και εν συνεχεία του Τζορτζ Ράσελ.

