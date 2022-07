Με δραματικό τρόπο και μικροσκοπικές διαφορές κρίθηκε η μάχη των κατατακτήριων - Πολύ κοντά στον poleman o Λεκλέρ, στις μπαριέρες και οι δύο Mercedes.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Αυστριακού Grand Prix στο Red Bull Ring πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής για να καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης του Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου. Σε μια περίοδο με πολλά συμβάντα και δύο διακοπές με κόκκινη σημαία, ο οδηγός με τον καλύτερο χρόνο -που πήρε και στατιστικά την pole position- ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός μέσα στην έδρα της Red Bull Racing κατάφερε να επικρατήσει των οδηγών της Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να μένει για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου στη 2η θέση και τον Κάρλος Σάινθ να είναι 3ος ελάχιστα πιο πίσω. Και οι δύο οδηγοί της Mercerdes, πρώτα ο Χάμιλτον και μετά ο Ράσελ, είχαν σφοδρές εξόδους και επαφές με τις μπαριέρες στο Q3.

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Red Bull Ring ξεκίνησαν με πολύ καλό καιρό, καθώς ο ήλιος έλαμπε πάνω από την πίστα και ανέβασε τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του οδοστρώματος στους 38 βαθμούς. Το να βρίσκεσαι στην πίστα την κατάλληλη στιγμή είναι πάντα σημαντικό, αλλά με την αυστριακή πίστα να είναι μικρή σχετικά σε μήκος, ένας παράγοντας που έπρεπε να έχουν πάντα στο μυαλό τους οι ομάδες και οι οδηγοί ήταν η κίνηση. Κάτι άλλο που έπρεπε να προσέξουν ήταν τα όρια της πίστας, γιατί αν τα περνούσαν ο χρόνος τους αυτόματα διαγραφόταν.

Παρ' όλα αυτά, οι οδηγοί δεν βιάστηκαν να βγουν στην πίστα και η έξοδός τους ήταν σταδιακή. Αυτό βοήθησε στο να αποφευχθούν φαινόμενα «συμφόρησης», ωστόσο είδαμε από νωρίς πολλές παραβιάσεις των ορίων της πίστας και πολλούς χρόνους να διαγράφονται. Ο τελευταίος που έκανε χρόνο ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, που ανέβηκε αμέσως στην κορυφή, που όμως δεν έμεινε εκεί για πολύ καθώς λίγο αργότερα τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Σαρλ Λεκλέρ με δεύτερο τον Κάρλος Σάινθ.

Το σημαντικό κομμάτι του πρώτου σκέλους των κατατακτήριων, βέβαια, είναι οι 5 τελευταίες θέσεις, που οδηγούν στον αποκλεισμό από τη συνέχεια. Στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας η πλειονότητα των οδηγών βρέθηκε στην πίστα για μια γρήγορη προσπάθεια και οι εκπλήξεις δεν έλειψαν. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο δεν τα κατάφερε και έμεινε στη 16η θέση. Μαζί με τον Αυστραλό της McLaren, εκτός συνέχειας έμειναν και οι δύο Aston Martin των Φέτελ και Στρολ, όπως επίσης οι Ζου και Λατίφι.

Q2

Με τους χρόνους να είναι αρκετά κοντά στο Q1, η μάχη του δεύτερου σκέλους για την είσοδο στην κορυφαία 10άδα αναμενόταν πολύ μεγάλη. Προτού όμως αρχίσει αυτή η μάχη, η Mercedes έδειξε δείγματα καλής ταχύτητας, με τον Λούις Χάμιλτον να ανεβαίνει στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τον Φερστάπεν, και τον Τζορτζ Ράσελ να είναι 3ος, μπροστά από τις δύο Ferrari. Στο τέλος βέβαια τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Λεκλέρ με δεύτερο τον Φερστάπεν, με τον Χάμιλτον όμως να ακολουθεί λιγότερο από 2 δέκατα πίσω.

Hamilton puts down an early marker



He's P1, his team mate Russell is currently P3 #AustrianGP #F1

Στη μάχη για την είσοδο στη 10άδα καταρχάς κερδισμένη ήταν η Haas, που είδε και τους δύο οδηγούς της να εξασφαλίζουν μία θέση στο Q3. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι δύο AlfaTauri των Γκασλί και Τσουνόντα, ο Άλμπον, ο Μπότας και ο απογοητευτικός Νόρις στη 15η θέση.

Q3

Τα πράγματα σοβάρεψαν στο τρίτο σκέλος, όπου πλέον το διακύβευμα ήταν η pole position και η πρώτη θέση στην εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ. Οι οδηγοί βγήκαν για την πρώτη τους προσπάθεια, με τον Χάμιλτον να δείχνει πολύ γρήγορος αρχικά αλλά να εγκαταλείπει τον πρώτο γρήγορο γύρο του. Ο Φερστάπεν όμως δεν είχε προβλήματα και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, κάτι λιγότερο από 1 δέκατο ταχύτερα από τον Λεκλέρ και με τους Σάινθ και Πέρεζ να ακολουθούν. Λίγο αργότερα όμως η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία, όταν ο Χάμιλτον έχασε τον έλεγχο της Mercedes και έπεσε στις προστατευτικές μπαριέρες.

Hamilton is out of the car after going into the barriers at Turn 7#AustrianGP #F1

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ των ομάδων τους, μέχρι οι άνθρωποι της πίστας να απομακρύνουν το μονοθέσιο και να επισκευάσουν τις μπαριέρες, για να ετοιμαστούν για τα τελευταία 5,5 λεπτά και την τελική και κρίσιμη προσπάθειά τους. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η διαδικασία συνεχίστηκε με τους Αλόνσο και Ράσελ να βγαίνουν πρώτοι στην πίστα. Στασιακά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, αλλά πριν ξεκινήσει η μεγάλη μάχη, όλα σταμάτησαν με τη δεύτερη κόκκινη σημαία.

Και πάλι μια Mercedes προκάλεσε τη διακοπή, όταν ο Τζορτζ Ράσελ είχε έξοδο με μεγάλη ταχύτητα και χτύπησε με το πίσω μέρος του μονοθεσίου στις μπαριέρες. Για άλλη μία φορά όλοι επέστρεψαν στα γκαράζ τους, περιμένοντας να απομακρυνθεί το μονοθέσιο, αλλά τώρα απέμεναν στο ρολόι μόνο 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και τα περιθώρια ήταν πολύ πιο στενά.

And now Russell is into the barriers - he's ok



The Mercedes driver spins off at Turn 10



🚩 RED FLAG 🚩#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/pJxbMuRiBb — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Το γεγονός ότι το Red Bull Ring είναι μικρή και γρήγορη πίστα βοήθησε ώστε όλοι οι οδηγοί να προλάβουν και να πάρουν χρόνο για την τελευταία τους προσπάθεια. Ήταν μερικά αφωνιώδη δευτερόλεπτα, με την pole να κρίνεται στα χιλιοστά του δευτερολέπτου και να πηγαίνει στα χέρια του Μαξ Φερτάπεν. Ο Σαρλ Λεκλέρ σταμάτησε μόλις 29 χιλιστά πίσω από τον Ολλανδό ενώ ο Κάρλος Σάινθ στην 3η θέση ήταν μόνο μισό δέκατο πιο αργός από τον ομόσταβλό του. Ακολούθησαν οι Πέρεζ, Ράσελ (με το χρόνο που είχε κάνει πριν από το ατύχημα), Οκόν, Μάγκνουσεν, Σουμάχερ και Αλόνσο.

Ο Αγώνας Σπριντ θα ξεκινήσει στις 5:30 μ.μ. Το απόγευμα του Σαββάτου, θα έχει διάρκεια 24 γύρων το αποτέλεσμά του θα κρίνει τη σειρά εκκίνησης του μεγάλου αγώνα της Κυριακής.

